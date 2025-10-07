Minik öğrencilerden doğaya ve hayvanlara anlamlı dokunuş

Minik öğrencilerden doğaya ve hayvanlara anlamlı dokunuş

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yer alan Perihan Erdoğan Ortaokulu, "Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare" projesi kapsamında önemli etkinlik gerçekleştirildi.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında okulda etkinlikler ve farkındalık çalışmaları düzenlendi. Öğrenciler ve öğretmenler, doğaya duyarlı bir yaklaşımla kuş yemlikleri ve kuş yuvaları tasarlarken; sıfır atık ilkesiyle kedi ve köpekler için mama kapları üretti.

Etkinlik kapsamında temin edilen mama ve kuş yemleri, okul bahçesinde hazırlanan alanlara yerleştirildi.

Bu anlamlı girişim, hem sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sundu, hem de öğrencilerde çevre bilinci ve hayvan sevgisinin pekişmesini sağladı. Perihan Erdoğan Ortaokulu'nun çalışması, eğitimde sosyal sorumluluk anlayışının önemli örneği olarak görülüyor.

