Minik öğrencilerden ‘kardeşlik’ vurgusu

Melikgazi ilçesindeki 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda aynı sıraları paylaşan yabancı uyruklu ve Türk öğrenciler, birlikte mezuniyet programı düzenledi. Gültepe Kültür Merkezi'ndeki programa Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Bando takımının gösterisi, öğrencilerden ve öğretmenlerden oluşan koroların konseri, halk oyunları ve çeşitli gösterilerle devam eden programda, Suriye uyruklu 4. sınıf öğrencisi Julia Al Ahmet ve annesi Rahaf Al Ahmet'in "Memleket İsterim" isimli şiir okuması izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

80. Yıl İlkokulu Müdürü Oktay Polat, "Ben 6 yıldır bu okuldayım. Zaman zaman sayımız yabancı ve Türk öğrencilerle bin 800 oldu. Fakat tek amacımız olan kaynaştırma, entegrasyon noktasında çocuklarımızı yan yana getirme, birlikte eğlenebilme noktasında çok güzel işler yaptık. Bunun meyvesi olarak da bugün hep beraber gösteri yapıyoruz. Zaten biz millet olarak misafirperver bir milletiz. Zaman zaman zorluklar yaşasak da tüm ekip arkadaşlarımın ve velilerimizin misafirperverlikleri sayesinde süreci gayet güzel götürüyoruz. Okulumuz Eskişehir Bağları bölgesinde. Yabancı uyruklu öğrencilerin yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Bunu bugün bu sahnede tüm Türkiye'ye göstermek istiyoruz. Yabancı uyruklu ve Türk öğrencilerimizin entegrasyon sistemimizde kaynaştıklarını tüm Türkiye'ye göstermek istiyoruz" dedi.

"MİSAFİRPERVERLİK GÜZEL BİR ŞEYDİR"

4. sınıf öğrencisi Cemal Gürsel Aslan, "Burada yapılan etkinliğimiz bana misafirperverliğimizi hissettirdi ve çok güzel bir duygu. Yabancı uyruklu arkadaşlarımızla anlaşıyoruz ve çok güzel de hatıralarımız oldu. Arkadaşlarımın bir kısmının mezun olduktan sonra ülkelerine gidecek olması beni üzüyor. Çünkü onlarla birlikte oyunlar oynadık ve dersler yaptık. Misafirperverlik güzel bir şeydir. Eğer misafirperver olmazsak arkadaşlık bağlarımız güçsüz olabilir" ifadelerini kullandı.

"BANA İYİ DAVRANDILAR"

Suriye uyruklu 4. sınıf öğrencisi Ahmet Hacıismail, "Arkadaşlarımla birlikte bu programı birlikte yapmak güzel ve mutlu hissettirdi. Mezun olduktan sonra ülkeme gideceğim ve bu beni üzüyor. Çünkü bazı Türk arkadaşlarım var. Onlarla oynuyorum ve ayrı kalacağım için üzülüyoruz. Bize burada misafirperver davrandınız. Türk arkadaşlarım bana misafir gibi hissettirdiler. Bana iyi davrandılar" dedi.

Sınıf Öğretmeni Onur Çetiner de, "Suriyeli öğrencilerimiz ilk geldiklerinde zorlandık ama daha sonra baktık ki bu öğrencilerin ne kadar acı çektiğini, ne kadar zorlandıklarını ve yaşam içerisinde ne kadar sıkıntılar yaşadıklarını gözlemledik. Bu da bizi vicdanen etkiledi. Diğer Türk öğrencilerimizle beraber kaynaşmalarını sağladık. Şu anda Suriyeli ve Türk öğrencilerimiz kardeşlik içerisinde yaşıyor. Onlara karşı herhangi bir art niyetimiz yok. Onları çok seviyoruz. Geçenlerde bir öğrencimiz Suriye'ye döndü ve sınıfça onu yolcu ettik. Onları yolcu ederken vicdanen rahatsız olduk. Çünkü orada yine aynı durumlarla karşı karşıya kalabilecekler mi endişesi içerisindeyiz. Sonuçta bunlar çocuk, çocuk oldukları için de masumlar. Orada savaşta sıkıntı yaşayan çocuklar buraya geldi ve biz hiçbir ayrım yapmadan öğrencilerimizi bir arada tutup bir gösteri hazırladık. Gösteri yapanların yarısı da Suriyeli öğrencilerimiz. Amacımız burada kardeşliği simgelemek, onlara güzel bir anı bırakmak. İnşallah memleketlerine döndükleri zaman da geçmişlerine baktıkları zaman "Türkiye'de bunları da yaşadık biz. Gerçekten bize çok misafirperver davrandılar" şeklinde düşünürler inşallah" ifadelerini kullandı.

Yapılan gösterilerin ardından öğrencilere hediyeleri verilirken, programı düzenleyen öğretmenlere de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Cenani Ayaydın tarafından plaket takdim edildi.