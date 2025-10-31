Her yıl 31 Ekim tarihinde kutlanan "Dünya Tasarruf Günü" kapsamında bireylerin ve toplumların kaynakları daha bilinçli kullanmasını teşvik etmek, israfın önüne geçmek ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim verildi.

Yunusemre Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünde görevli Çevre Mühendisleri tarafından 27-31 Ekim tarihleri arasında Yunusemre Belediyesi’ne bağlı okul öncesi eğitim birimlerinde bulunan 350 öğrenciye, yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak "Tasarruf ve Tutumluluk" konulu eğitim ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Eğitim ve etkinliklerin sonunda tasarrufun önemini vurgulamak amacıyla öğrencilere kumbara dağıtıldı.