Minik Serçe Sezen Aksu'dan sahnelere dönüş sinyali! Hande Yener'in konserinde müjdeyi verdi

Ünlü şarkıcı Hande Yener, dün akşam Sarıyer'deki konseri esnasında "Minik Serçe" Sezen Aksu'yu aradı.
KONSERDE TELEFONLA ARADI
Ünlü şarkıcı Hande Yener, ‘Hande bizi Sezen’e götür’ başlıklı konserde Sezen Aksu’nun şarkılarını senfoni orkestrası eşliğinde söyledi. Konserde Sezen Aksu’yu telefonla arayan Yener, ünlü şarkıcı Sezen Aksu’nun sahneye tekrar çıkacağı müjdesini verdi.
“İYİ HİSSETTİĞİM ZAMAN DÖNECEĞİM”
Aksu, "Kendimi iyi hissettiğim zaman döneceğim. Beni anlayışla karşılamalarını rica ediyorum. İnşallah. Nasip biraz da. Bakacağız" yanıtı verdi.
MİNİK SERÇENİN ŞARKILARINI SESLENDİRDİ
Ünlü şarkıcı Hande Yener, konserde Sezen Aksu’nun şarkılarını seslendirdi. Yener’e 48 kişilik senfoni orkestrası eşlik etti.