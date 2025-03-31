Minik sincaba anne oldu!

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından bir vatandaştan teslim alınan 3-4 günlük yavru sincap, Antalya Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda görevli veterinerlerin "Sinco" adını koyduğu sincap, 2 saatte bir beslenmesi gerektiği için veteriner hekimler tarafından hem evde hem doğal yaşam parkında bakıma alındı.

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Veteriner teknikeri Burcu Zeynep Doğacı, özel bakıma ihtiyacı olduğu için yavru sincabı her akşam evine götürmeye başladı. Doğacı, "2-3 saatte bir beslenmesi gerekiyor.

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Gece saat 03.00, 05.00 ve 07.00'de besliyorum. Sabah buraya birlikte gelip, bakımlarına devam ediyorum" dedi.

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'SİNCAP ANNESİ OLDUM'

Sinco'nun sağlıklı büyümesi için yoğun çaba harcadıklarını belirten Doğacı, "Tıpkı annesi gibi tuvaletini yapmasına yardım ediyorum, kilo kontrolü yapıyorum.

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Şu an genel durumu gayet iyi. Birkaç gün içinde gözlerini açmasını bekliyoruz. Kaç günlük olduğunu tam olarak bilemiyoruz ama büyüdükçe kendi başına beslenebilecek.

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Her 2 saatte bir uyanıp besleme yapıyorum. Altını temizliyorum, sonra tekrar uyutuyorum.

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Bir bebek gibi ilgileniyorum" diye konuştu. Sinco'nun şu an 52 gram ağırlığında olduğunu belirten Doğacı, "Sincap annesi oldum diyebilirim" dedi. Minik sincap, doğal ortamına bırakılabilecek seviyeye geldiğinde doğaya salınacak.

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