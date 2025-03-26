Minik taraftar'dan iftar programında Osimhen sorusu

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Minik bir taraftar iftar programına bağlanarak Victor Osimhen için soru sordu

Galatasaray taraftarının bu sezon sevgilisi olan şampiyonluk yarışında takımını sırtlayan Victor Osimhen için taraftarlar harekete geçti.

"OSIMHEN İÇİN FİTRE VE ZEKAT"

Sarı kırmızılı takımda kiralık olarak oynayan Osimhen'in bonservisi için minik bir Galatasaraylı taraftar Kanal 7'deki iftar programına bağlanarak Osimhen için soru sordu. Taraftar "Merhaba hocam. Hayırlı akşamlar ve hayırlı ramazanlar. Hocam bir sorum olacak. Galatasaray'ın futbolcu Osimhen'i transfer edebilmesi için fitre ya da zekat verilebilir mi?" dedi.

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