Minik yaramaz namaz kılan yaşlı adamı yere serdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Minik yaramaz namaz kılan yaşlı adamı yere serdi

Denizli'de babasıyla beraber camiye gelen küçük çocuk, namaz kılan yaşlı adamın altından taburesini çekti.

Denizli'de babasıyla beraber camiye gelen küçük çocuk, namaz kılan yaşlı adamın altından taburesini çekti. Namaz esnasında taburesi altından çekilen yaşlı adam yere düştü. O anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çivril ilçesi Akpınar Mahallesi'nde bulunan Şehit Kağan Kandemir Camisinde meydana geldi. Babasıyla birlikte camiye gelen küçük çocuk, cemaat namaza durduğu anda cami içerisinde kendi başına oyun oynamaya başladı. Bir ara saf tutan cemaate yaklaşan çocuk, tabure ile namaz kılan yaşlı adam rükuya eğildiği anda altından taburesini çekti. Ayağa kalkıp eğildiği sırada taburesi altından çekilen yaşlı adam, secde yapmak için tabureye oturmak istediğinde biranda yere düştü.

Küçük çocuk ise tabureyi çektikten sonra arkaya geçerek oyun oynamaya devam ederken, yere düşen yaşlı adam ise namazını kılmaya devam etti. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Minik yaramaz namaz kılan yaşlı adamı yere serdi

Minik yaramaz namaz kılan yaşlı adamı yere serdi

Minik yaramaz namaz kılan yaşlı adamı yere serdi

Minik yaramaz namaz kılan yaşlı adamı yere serdi

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