Minik yıldız Asya Aysan, Arhavi festivalini salladı!

Nurbay USTA - ARTVİN / YENİÇAĞ

Artvin’in Arhavi ilçesinde bu yıl 51’incisi düzenlenen Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali, genç bir yeteneğin sahnesine tanıklık etti. Henüz 12 yaşında olan Hopa Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Asya Aysan, gitarı ve güçlü yorumuyla festivalin en çok konuşulan ismi oldu.

SAHNEYE HÂKİMİYETİYLE BÜYÜLEDİ

Sıcak ve samimi tavırlarıyla kısa sürede izleyicilerin gönlünü kazanan Aysan, sahnedeki özgüveni ve doğal performansıyla “Büyümüş de küçülmüş” sözünü doğrular nitelikte bir duruş sergiledi. Profesyonel sanatçılara taş çıkartan sahne hâkimiyeti, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Festival sonrası hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektiren genç yetenek, “Arhavi Festivali bir yıldız doğurdu” yorumlarıyla hafızalara kazındı.

“MÜZİK BENİM DÜNYAM”

Sahne sonrası açıklama yapan Asya Aysan, şunları söyledi:

“Müzik benim dünyam. Bana destekleri olan başta annem ve babam olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Uluslararası bir festivalde sahne almak benim için büyük bir onur ve gurur oldu. Bana güvenenleri mahcup etmediğime inanıyorum. Arkadaşlarıma tavsiyem; herkes kendi yeteneğini keşfetsin ve hayallerinin peşinden gitsin. Eğitim çok önemli, ben de okuluma devam edeceğim. Bir yandan da yeteneklerimi geliştirmek için elimden geleni yapacağım. Önümde uzun yıllar var, bu yılların hızlı geçmesini istemiyorum. Her yaşı dolu dolu yaşamak istiyorum.”

ANNESİ DUYGULARINI GÖZYAŞLARIYLA PAYLAŞTI

Kızını sahnede izlerken oldukça heyecanlı olduğu gözlenen anne Leyla Aysan, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Asya sahneye çıktığında kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Onun sahnedeki cesareti, özgüveni ve müziğe olan sevgisi beni hem gururlandırdı hem de çok duygulandırdı. Benim için tarifsiz bir mutluluk oldu. Sanki bütün emeklerinin karşılığını o anda gördüm. Bir anne olarak yaşadığım bu gurur, hayatım boyunca unutamayacağım bir anı oldu.”

“BİR FESTİVAL, BİR YILDIZ, BİR UMUT”

Festivaldeki performansıyla hem ailesinin hem de sanat camiasının dikkatini çeken 12 yaşındaki Asya Aysan, geleceğin yıldız adayları arasında şimdiden yerini aldı.