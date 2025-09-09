Minik yürekler yeşil vatana sahip çıktı

Farklı okullardan etkinliğe katılan 90 öğrenci, velileri, öğretmenleri ve idarecilerle birlikte Soma Orman İşletme yetkilileri eşliğinde yangın bölgelerini yerinde inceledi. Yüzü aşkın katılımcı, orman yangınlarının doğaya verdiği zararları gözlemledi, ormancılık araçlarını tanıdı ve çevre duyarlılığı kazandı.



YANGIN BÖLGELERİ GEZİLDİ



Etkinlik kapsamında geçmişte orman yangını yaşanan alanları gezen öğrenciler, doğanın zamanla kendini nasıl yenilediğini gözlemledi. Soma Orman İşletme yetkilisi Fatih Özgüner, öğrencilere ormanların önemi, korunması ve yangınlara karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi.



ARAZÖZ GÖSTERİSİ İLGİ ÇEKTİ



Etkinliğin en çok dikkat çeken anı ise arazöz aracıyla yapılan su sıkma gösterisi oldu. Öğrenciler, orman yangınlarına müdahalede kullanılan araç ve yöntemleri yakından görme fırsatı buldu. Güçlü su akışını şaşkınlıkla izleyen öğrenciler, yangınla mücadelede teknolojinin önemini kavradı.



"YEŞİL VATANI SEVİYORUZ"



Program sonunda öğrenciler, ellerindeki pankartlarla "Yeşil Vatan’ı seviyoruz, doğayı korumaya söz veriyoruz" mesajı verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü ile Soma Orman İşletme yetkilisi Fatih Özgüner’in konuşmaları etkinliğe damga vurdu. Özellikle Özgüner’in doğa sevgisi ve çevre bilinci üzerine yaptığı samimi konuşma öğrencilere ilham verdi.

Minik adımlarla büyük farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlik, öğrencilerin çevreye olan duyarlılıklarını artırdı. "Yeşil Vatan" bilinciyle yetişen çocukların gelecekte çevre gönüllüsü olmaları hedefleniyor.

