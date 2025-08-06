Minik Zeynep’ten büyüklere anlamlı ders!

Kaynak: İHA
Minik Zeynep’ten büyüklere anlamlı ders!

Denizlili 6 yaşındaki Zeynep Aydınlık, çevre duyarlılığıyla örnek bir harekete imza attı. Çevre temizliğine yönelik videolar yayınlayan minik Zeynep çağrıda bulundu.

"Takipçi Sayım Kadar Çöp Topluyorum" diyerek tüm Türkiye'ye ilham veren paylaşım, Denizlili minik Zeynep'i de harekete geçirdi. Çevre temizliğine yönelik video yayınlayan Zeynep'in destek çağrıları yanıtsız kalmadı. Belediye ekipleri ile birlikte Şahin Tepesi'nde bir araya gelen Zeynep alanda çöp toplayarak çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturdu.

Zeynep Aydınlık, "Çevremize karşı duyarlı olmalıyız. Hep birlikte daha güçlüyüz. Temiz bir çevre istiyorsak, önce kendimiz harekete geçmeliyiz" diyerek tüm yaşıtlarına çevreye sahip çıkma çağrısı yaptı.

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