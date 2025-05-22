Minik ziyaretçilerden ‘Söke Kent Müzesi’ne yoğun ilgi

18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği müzede; genç ziyaretçiler hem Söke'nin tarihini öğreniyor, hem de keyifli zaman geçiriyor.

Kent Belleğini yansıtan bilgi ve objelerin bulunduğu Kent Müzesi'nin yanı sıra, bünyesinde yer alan Çocuk Oyuncakları Müzesi de büyük ilgi görüyor. Çocuklar, geçmişte oynanan geleneksel oyuncakları inceleyerek büyüklerinin çocukluk dünyasına yolculuk yapıyor. Oyuncakları büyük bir merakla inceleyen minikler, eğitici ve eğlenceli bir deneyim yaşıyor.

Söke Belediyesi'nin bünyesinde bulunan, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hizmet veren müze, tarihi yolculuk isteyen her yaştan ziyaretçilerini bekliyor.