Düzce Belediyesi Belka Çocuk Gündüz Bakım Merkezi’nin 3-6 yaş aralığındaki 27 minik öğrencisi, anlamlı bir etkinlik için Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi’ni ziyaret etti.



Etkinlikte, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden temin edilen marul fideleri, çocuklar ve alzheimer merkezindeki büyükler tarafından, çocukların özenle hazırladığı saksılara birlikte dikildi.



Etkinlik boyunca çocuklar ve büyükler keyifli dakikalar geçirirken, Alzheimer Merkezi sakinleri çocukların neşesiyle unutulmaz bir gün yaşadı.