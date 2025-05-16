Miniklerden arılar dünyasını keşif!

Kaynak: İHA
Miniklerden arılar dünyasını keşif!

Düzce Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), 20 Mayıs Dünya Arı Günü kapsamında minik öğrencileri ağırladı.

Minik ziyaretçilere arıların biyolojik yapısı, toplumsal düzeni ve doğa için taşıdığı önemin aktarıldığı ziyarete, DAGEM ekibi ve Düzce Meslek Yüksekokulu Arıcılık Programı akademisyenleri rehberlik etti.

Arı ürünleri ve arıların ekosistem üzerindeki önemi hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı ziyarette, anaokulu öğrencileri arı kolonilerinde yer alan kraliçe, işçi ve erkek arıları yakından gözlemleyerek doğrudan deneyimleme fırsatı buldu.

Arıların biyolojik çeşitlilik, çevre dengesi ve sürdürülebilir tarım açısından taşıdığı hayati rolü yerinde görerek öğrenme imkanı elde eden minik öğrenciler, etkinlik süresince öğretmenleri rehberliğinde ballı kek hazırlayarak eğitici ve keyifli bir etkinliğe katılım sağladı.

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