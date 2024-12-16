Miniklere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Miniklere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

Sakarya'nın kırsal bölgelerinde eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı. Çocuklara, doğru diş fırçalama tekniklerinden ağız bakımına kadar birçok konuda eğitim verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle Serdivan'da 6 farklı okulda öğrencilere sağlık taraması yapıldı.

MİNİKLERE DİŞ FIRÇASI HEDİYE EDİLDİ

Serdivan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tarama ve eğitimler, Serdivan Neyir Hanım İlkokulu, Aşağıdere İlkokulu, Yukarıdere İlkokulu, Fatma Özkan İlkokulu, Çubuklu İlkokulu ve Kazımpaşa İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Programlarda tüm öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması yapılırken, aynı zamanda diş fırçalama teknikleri, doğru ağız bakımı, ağız ve diş sağlığı konusunda çeşitli bilgiler aktarıldı. Etkinliklerde ayrıca öğrencilere diş macunu ve diş fırçası hediye edildi.

Miniklere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

Miniklere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

Miniklere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

Miniklere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

Miniklere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

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