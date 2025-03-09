Miniklerin Ramazan coşkusu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Miniklerin Ramazan coşkusu

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen "Ramazan Coşkusu" etkinliği, Erdem Okulları 4-6 yaş grubu öğrencilerinin sahnelemesiyle büyük ilgi gördü.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen "Ramazan Coşkusu" etkinliği, Erdem Okulları 4-6 yaş grubu öğrencilerinin sahnelemesiyle büyük ilgi gördü. Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinlik, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda düzenlendi.

Ramazan Ayı'nın manevi atmosferine uygun olarak hazırlanan etkinliklerde, Erdem Okulu öğrencileri, birbirinden renkli ve anlamlı gösterilerle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından, minik öğrenciler tarafından sahnelenen "Hadislerle Değerler Tiyatrosu', "İlahi Konseri', "Ramazan Davulcusu ve Ramazan Manileri', "Değerler Geçidi', "Tavaf Gösterisi', "Bayrak Gösterisi', "Çocukların Dilinden Kısa Sure ve Dualar" gibi etkinlikler büyük beğeni topladı.

Etkinlikte yer alan miniklerin, erken yaşlarda temel dini bilgileri öğrenme ve kavrama noktasındaki azimleri takdir topladı. Gösteriler sonrasında çocuklar, uzun süre ayakta alkışlandı. Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aslan ve Yeşilyurt İlçe Müftüsü Hüseyin Bayrak, etkinliğe katılarak öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti.

Miniklerin Ramazan coşkusu

Miniklerin Ramazan coşkusu

Miniklerin Ramazan coşkusu

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