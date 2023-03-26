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Kim Min-Jae'den flaş transfer itirafı. Ayrılık iddialarına cevap verdi

Napoli'de harika bir sezon geçiren Kim Min-Jae, ayrılık iddialarına yanıt verdi.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 17:34
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Min-Jae'den flaş açıklamalar

Kim Min-Jae'den flaş transfer itirafı. Ayrılık iddialarına cevap verdi
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Fenerbahçe'den yaklaşık 18 milyon euroya Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, transfer dedikodularıyla ilgili konuştu.

"RAHATSIZ DEĞİLİM"
Kim yaptığı açıklamada, "Transfer söylentilerinden rahatsız değilim ve ilgilenmiyorum. Bu tür saçmalıklardan çok takıma odaklanıyorum. Kazanılacak çok önemli maçlar var. Ben Napoli'ye odaklanmış durumdayım." dedi.

"UYANIK OLMALIYIZ"
Şampiyonluk yarışına da değinen Güney Koreli oyuncu, "Sezon henüz bitmedi. Uyanık olmalıyız. Puan farkı çok da olsa ben böyle düşünüyorum. Ligde olabildiğince çok puan toplayıp Şampiyonlar Ligi'nde daha rahat odaklanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

HEDEFLERİNDEN BAHSETTİ
Hedeflerinden de bahseden Kim, "Bir kez ayın en iyi oyuncusu ödülünü aldım. Takım olarak başarılı olursanız bireysel olarak ödüller de alabilirsiniz. Bu sezon yılın en iyi 11'inde yer almayı hedefliyorum." diye konuştu.

Başarılı oyuncu ile İngiltere ekibi Tottenham başta olmak üzere birçok dev kulübün ilgilendiği iddia ediliyor.
Napoli ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki stoperin piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.

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