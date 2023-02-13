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Şeyma hemşire kaçmak yerine çocukları kurtardı. 'Minnettarız sizlere'

Gaziantep'de deprem anında duygulandıran görüntü...İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde görevli hemşire Şeyma Alakuş, deprem anında kaçmak yerine çocukları kurtarmak için odaya koştu. İşte bu görüntü "Minnettarız sizlere" dedittirdi

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 09:23
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'Minnettarız sizlere'. Şeyma hemşire kaçmak yerine çocukları kurtardı

Şeyma hemşire kaçmak yerine çocukları kurtardı. 'Minnettarız sizlere'
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremin etkilendiği ilerden biri olan Gaziantep'te, deprem gününe ait anların görüntüleri duygulandırdı.TRT Haber'de yer alan görüntülere göre depreme hastanede yakalanan Hemşire Şeyma Alakuş, yıkılma ihtimali olan binadan kaçmak yerine çocukları kurtarmak için odaya koştu. Depremin birinci haftasında çıkan görüntü görenleri duygulandırdı.

Deprem olduğunu hisseden Şeyma hemşire koşmaya başladı. Onun aklına ilk gelen yer ise çocukların bulunduğu oda oldu

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremle güne uyandı. Şeyma Hemşire hemen çocukların bulunduğu odaya daldı

.Şeyma hemşirenin bu duygulandıran görüntülerinde, kattaki diğer görevlilerini hasta yakınlarının da yardıma koştuğu görüldü.

Gaziantep'te büyük yıkıma neden olan depremler sırasında bir hemşirenin kahramanlık anları sosyal medyada gündem oldu. İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde nöbetçi olan hemşire Şeyma Alakuş'un deprem anında aklına gelen ilk şey hasta çocuklar oldu.

AKLINA İLK ÇOCUKLAR GELDİ

Hemşire Alakuş deprem anında dışarı kaçmak yerine hastane koridorlarında canla başla koşturdu. Kendi canından önce hastalarını düşünen Alakuş, hızla koşarak çocukların yanına gitti.

Çocukları kucağına alarak dışarıya çıkaran hemşire, başka hastalar için tekrar hastaneye girdi. O anlar hastanenin kamerasına yansıdı.

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