Mira adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Mira isminin anlamını araştırıyor. Peki, Mira ne demek? Mira isminin anlamı nedir?

MİRA NE DEMEK?

Mira ismi, pek çok dilde kullanılan bir sözcüktür. Doğacak olan kız bebeklerine koyulan Mira ismi ise, Farsçada, İspanyolcada, Sanskritçede, Rusçada ve İbranicede kullanılır.

Genellikle de İspanyolcada "bakmak" anlamına da gelir.

Farsçada, emir veren komutan anlamını taşır.

Sanskritçede ise, "okyanus" anlamına gelir.

Rusçada ise, "Dünya" İbranicede de "sınır" anlamına gelir.

Arapçada ise, "tartışma" anlamına gelir.

Eski likya kentlerinden birisinin ismi olan Mira isminin de en çok konuşulan anlamı ise, Kuyruklu Yıldız olarak bilinir.

MİRA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Mira ismi, Kur'an'ı Kerim'de yer alan Kehf suresinde geçer. Kehf suresinin 22. ayeti ise, İnsanların Ashab-ı Kehf hakkındaki tartışmalarını ifade ederken kullanılır.

MİRA İSMİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Mira ismi başarıyı, gücü ve azmi temsil eder.

Latincede ise, “Mira” kelimesi aynen geçmese bile mirat, mir/us, mirati, mir/or gibi şekillerde bulunur. Bu kelimelerin anlamı ise, hayret verici, harika, olağanüstü gibi kelimelere karşılık gelir.

Bazı zamanlarda ise, hayran olmak anlamında kullanılır.

Geçmişi Antik çağlara kadar uzanan Mira ismi, en özel isimlerden birisi olarak dikkat çekiyor.