19 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Mira ne demek? Mira isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Mira da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerdendir. Peki, Mira ne demek? Mira isminin anlamı nedir?

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 13:37
Takip Et

Mira ne demek? Mira isminin anlamı nedir?

Mira ne demek? Mira isminin anlamı nedir?
+
Aa
-

Mira adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Mira isminin anlamını araştırıyor. Peki, Mira ne demek? Mira isminin anlamı nedir?

MİRA NE DEMEK?

Mira ismi, pek çok dilde kullanılan bir sözcüktür. Doğacak olan kız bebeklerine koyulan Mira ismi ise, Farsçada, İspanyolcada, Sanskritçede, Rusçada ve İbranicede kullanılır.

Genellikle de İspanyolcada "bakmak" anlamına da gelir.

Farsçada, emir veren komutan anlamını taşır.

Sanskritçede ise, "okyanus" anlamına gelir.

Rusçada ise, "Dünya" İbranicede de "sınır" anlamına gelir.

Arapçada ise, "tartışma" anlamına gelir.

Eski likya kentlerinden birisinin ismi olan Mira isminin de en çok konuşulan anlamı ise, Kuyruklu Yıldız olarak bilinir.

MİRA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Mira ismi, Kur'an'ı Kerim'de yer alan Kehf suresinde geçer. Kehf suresinin 22. ayeti ise, İnsanların Ashab-ı Kehf hakkındaki tartışmalarını ifade ederken kullanılır.

MİRA İSMİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Mira ismi başarıyı, gücü ve azmi temsil eder.

Latincede ise, “Mira” kelimesi aynen geçmese bile mirat, mir/us, mirati, mir/or gibi şekillerde bulunur. Bu kelimelerin anlamı ise, hayret verici, harika, olağanüstü gibi kelimelere karşılık gelir.

Bazı zamanlarda ise, hayran olmak anlamında kullanılır.

Geçmişi Antik çağlara kadar uzanan Mira ismi, en özel isimlerden birisi olarak dikkat çekiyor.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
1
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
2
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
3
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
4
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı
5
﻿Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı
﻿Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
6
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
7
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
﻿TBMM'de 2 haftalık yoğun mesai
﻿TBMM'de 2 haftalık yoğun mesai
﻿TBMM'de 2 haftalık yoğun mesai
﻿A Milli Takım'ın maçına Türk seyirci alınmayacak
﻿A Milli Takım'ın maçına Türk seyirci alınmayacak
﻿A Milli Takım'ın maçına Türk seyirci alınmayacak
﻿Dünyanın ciğerleri tek tek tükeniyor! 210 bin 880 hektar alan kül oldu
﻿Dünyanın ciğerleri tek tek tükeniyor! 210 bin 880 hektar alan kül oldu
﻿Dünyanın ciğerleri tek tek tükeniyor! 210 bin 880 hektar alan kül oldu
﻿Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı
﻿Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı
﻿Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.