Miraç Kandili coşkuyla idrak ediliyor. Miraç Kandili’nde nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur?

İslam inancına göre Hazreti Muhammed’in Miraç Kandili, Allah’ın daveti üzerine Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilir. Bu olay, “İsra ve Miraç mucizesi” adıyla anılır ve Kur’an-ı Kerim’de İsra ve Necm surelerinde ifade edilir. “İsra olayı”, Hazreti Muhammed’in bir gece Mekke’den Kudüs’e, “Miraç olayı” ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa işaret eder.

İslam kaynaklarına göre, Mekke’den Medine’ye hicretten bir sene önce yaşanan “İsra ve Miraç” olayı, Allah’ın Hazreti Muhammed’in Mekke’de gördüğü eziyetlere karşı bir teselli olarak kabul edilir. Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı ve Allah’a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi. Ayrıca, “Amenerrasulü” diye başlayan Bakara Suresi’nin son iki ayeti vahyolundu.

Bu özel gecede Allah, Hazreti Muhammed’e İsra Suresi’nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi. Müslümanlara Miraç Kandili’nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur’an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua tavsiye edilir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt’a göre, Mekkeli müşriklerin Müslümanlara boykot uyguladığı, Hz. Muhammed’in zor zamanlar geçirdiği bir dönemde Allah’ın İsra ve Miraç hadisesiyle bazı hakikatleri göstererek peygambere destek verdiği ifade edilir. İsra, Kur’an-ı Kerim’de geçerken, Miraç yaklaşık 45 sahabenin rivayetiyle dile getirilir. Hz. Muhammed’den önce de olan namaz, Miraç gecesinde beş vakit olarak farz kılınmıştır.

Hz. Muhammed’in gece yürüyüşüyle Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya gitmesi, günümüzde maalesef işgal altında olan bir durumda bulunmaktadır.

Hz. Muhammed'in Mekke'den Kudüs'e, oradan semaya yükselip Allah'la buluştuğuna inandıkları mübarek gece olan Miraç Kandili’nde Müslümanlar dualar ve namazlarla kandili ibadet ederek geçirmeyi planlıyor. Peki, Miraç Kandili’nde hangi dualar okunur? Miraç Kandili’nde nasıl dua etmeliyiz?

MİRAÇ KANDİLİ’NDE HANGİ DUALAR OKUNUR?

Miraç Kandili, Müslümanlar için özel bir gece olduğu için bu gecede yapılan duaların özel bir önemi vardır. İslam geleneğine göre Miraç Kandili'nde şu duaların edilmesi tavsiye ediliyor:

Miraç Kandili Duası:

"Allah'ım! Bu mübarek gecenin feyziyle, rahmetiyle, mağfiretiyle bize lütuf ve ihsan eyle. Günahlarımızı affet, kalplerimizi nurlandır, yollarımızı hayırla doldur. Bize sıhhat, afiyet, huzur ve mutluluk ver. Yarınlarımızı da Miraç Kandili gibi feyizli kıl. Amin."

İstiğfar Duası:

"Estağfirullah el-Azim ve etûbû ileyh."

Salavat-ı Şerife:

"Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammed."

Ayet-el Kürsi Okuma:

Miraç Kandili'nde Ayet-el Kürsi'nin okunması da tavsiye edilir.

Yasin-i Şerif Okuma:

"Yasin-i Şerif" okumak, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) olan sevgi ve özlemin ifadesi olarak Miraç Kandili'nde sıkça tercih edilen bir ibadettir.

Dua ve İstiğfarlar:

Miraç Kandili, kişinin içten geldiği şekilde Allah'a dua etmesi için önemli bir fırsattır. Kişisel dualar ve istiğfarlar, bu gecede Allah'a yönelmek için kullanılabilir.

Bu duaların yanı sıra, kişinin kendi içtenlik ve samimiyetiyle Allah'a yönelerek dileklerini ifade etmesi de önemlidir.

Miraç Kandili, manevi bir temizlik, ibadet ve dua ile geçirilmeli, günahların affı ve hayırların artması için Allah'a yönelme fırsatı olarak değerlendirilmelidir.

İslam inancına göre Hz. Muhammed'in Mekke'den Kudüs'e, oradan da göğe yükselip Allah'la buluştuğu geceyi simgeleyen miraç kandili bu akşam idrak edilecek. Peki, Miraç Kandili'nde nasıl ibadet edilir? Miraç Kandili'nde ibadetin önemi nedir?

MİRAÇ KANDİLİNDE NASIL İBADET EDİLİR?

Miraç Kandili, İslam inancına göre Hz. Muhammed'in (s.a.v) Mekke'den Kudüs'e, oradan da göğe yükselip Allah'la buluştuğu geceyi simgeler. Bu özel gecede Müslümanlar, ibadetlerini artırarak dualar ederler.

Miraç Kandili'nde yapılabilecek bazı ibadetler şunlardır:

Nafile Namazlar: Miraç Kandili gecesinde, özellikle gece yarısından sonra kılınan nafile namazlar büyük bir öneme sahiptir. Gece namazlarını kılmak ve dua etmek, bu özel gecenin manevi değerini artırabilir.

Kur'an Okumak: Kandil gecelerinde Kur'an-ı Kerim okumak ve anlamaya çalışmak önemlidir. Özellikle Yasin-i Şerif ve diğer sureleri okumak bu gecenin manevi atmosferine katkıda bulunabilir.

Dua Etmek: Miraç Kandili, dua etmek için önemli bir fırsattır. Allah'a samimi dualarla yönelmek, günahları affetmesi ve istekleri için niyazda bulunmak geleneksel bir ibadettir.

Tefekkür ve İstiğfar: Kendi hayatımızı değerlendirme, hatalarımıza karşı pişmanlık duyma ve Allah'tan af dileme amacıyla istiğfar etmek önemlidir. Tefekkür ve istiğfar, manevi bir temizlik sağlayabilir.

Hayır İşleri Yapmak: Miraç Kandili, yardımlaşma, sadaka verme ve hayır işlerine yönelme açısından bir fırsat olabilir. Yoksullara yardım etmek, yetimlere destek olmak gibi iyiliklerde bulunmak, bu gecenin manevi değerini artırabilir.

Aile İle Beraber Olmak: Miraç Kandili, aile bireyleri ile bir araya gelmek, birlik ve beraberlik içinde dualar etmek için uygun bir zaman olabilir.

Her Müslüman, kendi gücü ve imkanları doğrultusunda bu özel gecede ibadetlerini artırabilir. Ancak önemli olan şey, samimi bir kalple yapılan ibadetlerdir.