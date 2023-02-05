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Miraç Kandili ne zaman? 2023 Miraç kandili hangi güne denk geliyor?

Tüm İslam alemi için önemli olan üç aylara girilmesiyle Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandiline az bir zaman kaldı. Hz. Muhammed’in miraca yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandilinin bu sene hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman? 2023 Miraç kandili hangi güne denk geliyor?

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 11:29
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Miraç Kandili ne zaman? 2023 Miraç kandili hangi güne denk geliyor?

Miraç Kandili ne zaman? 2023 Miraç kandili hangi güne denk geliyor?
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Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı 2023 dini günler takvimiyle Miraç Kandilinin tarihi de belli oldu. Üç ayların başladığı bu mübarek günlerle kişiler yaklaşan Miraç kandilinin hangi güne denk geldiğini merak ediliyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman? 2023 Miraç kandili hangi güne denk geliyor?

2023 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili için sayılı gün kalmışken Diyanet takvimine göre Miraç Kandilinin hangi güne denk geldiği, tarihi araştırılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte, Miraç Kandili tarihi belli oldu. Müslümanlar Miraç Kandili gecesini ibadetle geçirip bol bol dua etmeyi hedefliyor.

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandili, İslam dininin hakim olduğu toplumlarda her yıl Recep ayının 26. gecesi kutlanıyor.

Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.

2023 MİRAÇ KANDİLİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Recep ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili ile idrak edildi.

Diyanet'in 2023 yılı takvimine göre Miraç Kandili 17 Şubat 2023 Cuma günü idrak edilecek.

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Yeniçağ Gazetesi'ne
5.02.2023 12:14
hari boş lafla uzatmayı gazetecilik sananlar bilsinki vatandaş son parağrafa bakıp geçiyor. konu etrafında gezinen şark zihniyeti edebit yaklaşımı gazetecilik değidir. önce haber verilir sonra detay.  
 
Teist
5.02.2023 11:52
Kuran'da kandiller yok.Kandil ne ya? Hangi ayette yazıyor? Ayetini de yazsaydınız. İnsanlar Kuran'ı okumadıkları için,gerçekleri bilmiyorlar. Başka ne yok? Ezan, Dini bayramlar ve daha çok şey.Yer yok  
 
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