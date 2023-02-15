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Miraç ne demek? Miraç gecesinde ne oldu?

Tüm İslam alemi için önem taşıyan üç ayların gelişiyle Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandiline çok az bir zaman kaldı. Miraç kandilinin yaklaştığı şu günlerde miracın ne anlama geldiği ve miraç gecesinde neler yaşandığı merak ediliyor. Peki, Miraç ne demek? Miraç gecesinde ne oldu?

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 14:24
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Miraç ne demek? Miraç gecesinde ne oldu?

Miraç ne demek? Miraç gecesinde ne oldu?
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Miraç kandiline sayılı günler kala Miraç kandiline dair pek çok bilgi merak ediliyor. Miracın kelime anlamı ve mübarek Miraç kandili gecesinde neler yaşandığı araştırılıyor. Peki, Miraç ne demek? Miraç gecesinde ne oldu?

İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilen Miraç Kandili kısa bir süre sonra idrak edilecek. Bu yıl Miraç Kandili, 23 Ocak'ta başlayan "üç aylar"ın ilki recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor.

MİRAÇ NE DEMEK?

Miraç kelime anlamıyla 'göğe çıkış' demektir.

Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

Miraç İslam aleminde ‘’Allah’a yükseliş ve arınma’’ olarak kabul edilir.

2023 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili bu yıl 17 Şubat Cuma günü idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİNDE NE OLDU?

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda ''Burak'' adlı binekle seyahat etti.

Beş vakit namaz miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.

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