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Miran ne demek? Miran isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Miran da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerdendir. Peki, Miran ne demek? Miran isminin anlamı nedir?

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 13:29
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Miran ne demek? Miran isminin anlamı nedir?

Miran ne demek? Miran isminin anlamı nedir?
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Miran adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Miran isminin anlamını araştırıyor. Peki, Miran ne demek? Miran isminin anlamı nedir?

MİRAN NE DEMEK?

Miran ismi ‘beyler’ manasına gelen bir erkek ismidir. Ancak günümüzde hem kız hem erkek bebekler için kullanılabilmektedir. Kökü Farsçadan gelmektedir.

Miran ismi birçok farklı anlama gelmektedir. Farsçada Beyler, Kürtçede beylerbeyi anlamına gelen Miran ismi ‘iyi insan’ anlamı da taşımaktadır. Son dönemlerde televizyonlarda, dizilerde görsel ve yazılı basında çok sık duyduğumuz bu isim, birçok ailenin çocuklarına bu ismi tercih etmesine neden olmuştur.

Yapılan araştırmalar göre ülkemizde yedi binin üzerinde ismi Miran olan birey yaşamaktadır.

Miran ismi hem anlamı hem de çok duyulmamış bir isim olması bakımından aileler tarafından tercih edilmektedir. Ayrıca ismin hem kız hem erkek çocuk için kullanılabilir olması tercih nedenini arttırmaktadır.

Tek isim istemeyen aileler için yapılan araştırmalara göre Miran isminin yanına en çok kullanılan isimler arasında Yiğit, Efe, Ege, Eymen ve Asaf isimleridir.

MİRAN İSMİ KUR’AN'DA GEÇİYOR MU?

Miran isminin Kuran da yer almadığını söylemek gerekmektedir.

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