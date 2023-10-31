Miras davalarında gayrimenkul değerleme raporları yol gösterici oldu

EVA Gayrimenkul Değerleme’den Yasemin Zaimoğlu, miras paylaşımının, bir kimsenin vefatı ile öncelikli olarak çocuklarına ve eşine mal varlığının paylaştırılması işlemi olduğunu belirterek, “Aynı zamanda miras sahibi olan kişi vasiyet ettiği kişiyi de mirasçı olarak ekleyebilme hakkına sahiptir. Miras bırakan kişinin vefatından sonra mirasçıların yapması gereken bazı işlemler bulunmaktadır. Bu işlemler gerçekleştikten sonra miras bırakan kişinin mal varlığı, sağsa eşi, çocukları, torunları ve vasiyet ettiği kişiler arasında paylaştırılır. Bazı durumlarda mirasçılar arasında gayrimenkul paylaşımı aşamalarında anlaşmazlıklar çıkabilmektedir. Bu gibi durumlarda gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından tarafsız olarak oluşturulan değerleme raporlarına ihtiyaç duyulabilmektedir.” dedi.

Miras ve boşanma davalarında etkili

Gayrimenkul değerleme raporunun önemine değinen Zaimoğlu, “Gayrimenkul değerleme raporu, arsa, tarla, konut, dükkan, ofis, fabrika, otel, benzin istasyonu vb. taşınmazların belirli bir tarihteki değerini ve değerini etkileyen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından objektif olarak hazırlanan rapordur. Gayrimenkul değerleme raporlarında gayrimenkulün değeri tespit edilirken resmi kurum incelemeleri ve saha ziyaretleri yapılarak gayrimenkulün değerini etkileyen etmenler dikkate alınır. Gayrimenkul değerleme raporları sıklıkla bankalarda kredi aşamalarında, kentsel dönüşümlerde, eskiye dönük değer takdirinde kullanılmakla beraber, miras paylaşımında, boşanma davalarında, gayrimenkul alım satım işlemlerinde de kullanılmaktadır. Gayrimenkul değerleme raporları hazırlanırken gayrimenkulün değeri, pazar yaklaşımı, gelir yaklaşımı, maliyet yaklaşımı, artık değer yöntemi, en verimli kullanım yöntemi gibi gayrimenkulün türüne en uygun olan metotla hesaplanarak en doğru değere ulaşılmaktadır.

Anlaşmazlıkların önüne geçilebiliyor

Gayrimenkul değerleme raporları gayrimenkulün değerini etkileyen etmenleri tarafsız olarak ele alıp en uygun yöntemle değer takdiri yapılarak hazırlanan değerleme raporları olduğundan mirasçıların mirası kendi aralarında adil bir paylaşım yapabilmesi ve ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların önüne geçilebilmesi açısından önem teşkil etmektedir. Bu tür çalışmalar tarafların adil bir şekilde mülkiyetleri paylaşılmasını sağlayacağı için mahkeme ve mal paylaşımı süreçlerini kısaltmaktadır. Bu açıdan avukatların miras paylaşımında en büyük yardımcısı olarak değerleme raporlarını görebilmek mümkündür.” şeklinde konuştu.