'Miras' davası nedeniyle husumetli olduğu eniştesini tüfekle öldürdü, ablasını yaraladı

Dursun Karaca hayatını kaybederken, eşi Nazik Karaca hastaneye kaldırıldı ve şu an tedavi altında. Turan Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Güneşli Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Turan Ç. mezarlık ziyareti sonrası miras davası yüzünden husumetli olduğu eniştesi Dursun Karaca ile karşılaştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Turan Ç., otomobilindeki av tüfeğini alarak Dursun ve Nazik Karaca'ya ateş etti. Yaralanan çift, çevredeki insanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Dursun Karaca, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polis, Turan Ç. hakkında başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.