'Miras' davası nedeniyle husumetli olduğu eniştesini tüfekle öldürdü, ablasını yaraladı

Kaynak: DHA
'Miras' davası nedeniyle husumetli olduğu eniştesini tüfekle öldürdü, ablasını yaraladı
Tokat'ta yaşanan acı olayda, Turan Ç. (56), miras davasıyla gerginleşen ilişkiler sonucu eniştesi Dursun Karaca'yı (64) ve ablası Nazik Karaca'yı (60) av tüfeğiyle vurarak trajik bir sona neden oldu.

Dursun Karaca hayatını kaybederken, eşi Nazik Karaca hastaneye kaldırıldı ve şu an tedavi altında. Turan Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Güneşli Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Turan Ç. mezarlık ziyareti sonrası miras davası yüzünden husumetli olduğu eniştesi Dursun Karaca ile karşılaştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Turan Ç., otomobilindeki av tüfeğini alarak Dursun ve Nazik Karaca'ya ateş etti. Yaralanan çift, çevredeki insanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Dursun Karaca, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polis, Turan Ç. hakkında başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.

Son Haberler
A Milli Takım Portekiz'i 2-1 yendi Spor
A Milli Takım Portekiz'i 2-1 yendi
Yumurta çikolatası kuyruğu yok artık dedirtti. Bir tarafta 10 bin TL ile geçinmeye çalışanlar bir tarafta çikolata kuyruğa girenler Yaşam
Yumurta çikolatası kuyruğu yok artık dedirtti. Bir tarafta 10 bin TL ile geçinmeye çalışanlar bir tarafta çikolata kuyruğa girenler
Çekicideki araç, otobüsün üzerine düştü Yerel Haberler
Çekicideki araç, otobüsün üzerine düştü
Ali Koç birden bire geldi bakın neler söyledi? Futbolcular bunu hiç beklemiyordu Spor
Ali Koç birden bire geldi bakın neler söyledi? Futbolcular bunu hiç beklemiyordu
Şırnak'ta Cudi ve Gabar Dağlarına geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi Gündem
Şırnak'ta Cudi ve Gabar Dağlarına geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Kocaeli'de Ramazan Bayramı tatili dönüşünde uzun araç girişine kısıtlama Gündem
Kocaeli'de Ramazan Bayramı tatili dönüşünde uzun araç girişine kısıtlama
Beşiktaş'taki yangın sonrası Sinan Apartmanı sakinlerine giriş izni verildi Gündem
Beşiktaş'taki yangın sonrası Sinan Apartmanı sakinlerine giriş izni verildi