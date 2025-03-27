Miras kalan tapularla ilgili değişiklik! Artık 81 ilde satışı böyle olacak

Miras kalan evlerin satışı, hukuki ve resmi süreçler gerektiren bir işlem olduğu için dikkatli bir şekilde ele alınması gereken bir konudur. Bu süreçte hem yasal düzenlemelere uygun hareket etmek hem de mirasçıların haklarını korumak önemlidir. İşte miras kalan evlerin satışıyla ilgili bilmeniz gereken detaylar:

TÜM MİRASÇILAR SÖZ SAHİBİ

Vasiyetname ile aksi bir durum veya hal belirtilmediği sürece miras kalan gayrimenkul veya gayrimenkuller üzerinde tüm varisler ortak hakka sahip olmaktadır.

4271 numaralı Türk Medeni Kanunu’nun 640. maddesine göre bölüştürülene dek mirasa ait tüm haklar üzerinde ortak karar verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle miras kalan gayrimenkulün satılması adına tüm hissedarların ortak bir karara varması gerekir. Miras kalan gayrimenkul satışını yapmak adına varislerin tümü tapuya gitmeli veya ortak bir temsilci atamalıdır. Varisler gayrimenkul satışı konusunda anlaşmazlık yaşarsa bu aşamada Sulh Mahkemesi’ne başvuruda bulunabilirler. İlgili mahkemeden mirasın bölüştürülmesi, bölüştürülemiyorsa da satış yoluyla hakların alınması istenebilir.

Miras Kalan Evi Satmak İçin Hangi Belgeler Gerekir?

1 adet vesikalık fotoğraf, Gayrimenkule ait tapu senedi, Varis veya temsilcisine ait nüfus cüzdanı, Veraset belgesi, Gayrimenkul eğer konut ise DASK (Zorunlu Deprem Sigortası), Varisler olur da başka biri tarafından temsil edilirse vekâletnamedir.

Miras yoluyla kalan bir evin satışı söz konusu olduğunda dikkat edilmesi gereken önemli hususlar şunlardır:

1. Mirasın İntikali ve Varislerin Birliği:

Öncelikle, miras kalan gayrimenkulün mirasçılar adına intikalinin (tapuya tescilinin) yapılmış olması gerekmektedir. Bu işlem tamamlandıktan sonra, satış kararı alınabilir.

yapılmış olması gerekmektedir. Bu işlem tamamlandıktan sonra, satış kararı alınabilir. Satışın yapılabilmesi için tüm mirasçıların satış konusunda hemfikir olması gerekmektedir. Eğer mirasçılardan biri bile satışa karşı çıkarsa, satış işlemi gerçekleştirilemez.

2. Gerekli Belgeler:

Gayrimenkulün satışı için tüm mirasçıların kimlik tespiti amacıyla nüfus cüzdanı fotokopileri ve mirasçılık durumlarını gösteren veraset belgesi ibraz edilmelidir.

3. 65 Yaş Üstü Varisler İçin Sağlık Raporu:

Eğer mirasçılar arasında 65 yaş ve üzeri bir kişi bulunuyorsa, satış işlemi yapılmadan önce ilgili kişinin akli dengesinin yerinde olduğuna dair bir sağlık raporu alınması zorunludur. Bu rapor, satışın hukuki geçerliliği açısından önemlidir.

4. Tapu Harcı ve Diğer Masraflar:

Tapu devri işlemi sırasında tapu harcı ve döner sermaye bedeli gibi yasal masrafların ödenmesi gerekmektedir. Bu ödemeler yapıldıktan sonra gayrimenkulün satışı tamamlanabilir.

5. Mirasın Paylaştırılması İçin Sulh Mahkemesi Başvurusu: