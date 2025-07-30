Miras kavgası dehşeti! Önce yengesini sonra kendini vurdu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Miras kavgası dehşeti! Önce yengesini sonra kendini vurdu

Hatay'da miras kalan arazinin paylaşımı yüzünden çıkan tartışmada Ferhat Saf (48), yengesi D.S.'yi tüfekle yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, öğle saatlerinde Hatay Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde meydana geldi. Miras kalan arazinin paylaşımı nedeniyle Ferhat Saf ile yengesi D.S. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Ferhat Saf, yanında getirdiği tüfekle yengesi D.S.'ye ateş etti.

Saf, daha sonra aynı silahla kendini vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ferhat Saf'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan D.S. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saf'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Miras kavgası dehşeti! Önce yengesini sonra kendini vurdu

Miras kavgası dehşeti! Önce yengesini sonra kendini vurdu

Miras kavgası dehşeti! Önce yengesini sonra kendini vurdu

Miras kavgası dehşeti! Önce yengesini sonra kendini vurdu

Miras kavgası dehşeti! Önce yengesini sonra kendini vurdu

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