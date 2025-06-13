Miras kavgası kanlı bitti! Dayısını bıçakladı

Kaynak: DHA
Miras kavgası kanlı bitti! Dayısını bıçakladı

Aydın İncirliova’da dayı ile yeğen arasında miras kavgasında kan döküldü. Çıkan tartışma sonrası O.K., miras tartışmasında dayısı Şenol Göktaş’ı bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 06.00 sıralarında kırsal Sınırteke Mahallesi'nde meydana geldi. Şenol Göktaş, kendisine ait mısır tarlasında yeğeni O.K. ile iddiaya göre miras meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada O.K., dayısı Göktaş'ı bıçaklayıp, kaçtı.

İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Göktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Şenol Göktaş'ın cansız bedeni otopsi için Aydın Adnan Menderes Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. O.K., kısa sürede saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan O.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma sürüyor.

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