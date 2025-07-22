Miras kavgasında kan döküldü! Pompalı tüfekle kardeşini vurdu

Kaynak: DHA
Miras kavgasında kan döküldü! Pompalı tüfekle kardeşini vurdu

Yalova’da M.Z, miras nedeniyle aralarında tartışma çıkan kardeşi H.Z’yi pompalı tüfekle ateş ederek vurdu. Vücuduna saçmalar isabet eden kardeş hayatını kaybederken ağabey olay yerinden kaçtı.

Yalova merkeze bağlı Esadiye köyünde miras kavgası nedeniyle ağabey, kardeşini pompalı tüfekle öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Esadiye köyünde Muhammet Z. (49), sabah saatlerinde aralarında miras nedeniyle husumet olan kardeşi Hızır Z.'nin (45) evinin önüne geldi. Ağabey, burada evinden işe gitmek için çıkan kardeşine bindiği otomobilin içinde pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Hızır Z. olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı ise bölgeden yaya olarak kaçtı.

Cinayet mahalline gelen Yalova Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından Hızır Z.'nin cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken jandarma kaçan cinayet zanlısının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, hayatını kaybeden Hızır Z.'nin inşaat işleriyle uğraştığı, evli ve 3 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Son Haberler
Çin’de sel hayatı felç etti: Ölü ve kayıplar var
Çin’de sel hayatı felç etti: Ölü ve kayıplar var
İngiltere'den İsrail'e yaptırım sinyali
İngiltere'den İsrail'e yaptırım sinyali
İtalyanlar soruyor: Nereden geliyor bu değirmenin suyu?
İtalyanlar soruyor: Nereden geliyor bu değirmenin suyu?
FuriosaAI, LG ile küresel oyundaki yerini aldı
FuriosaAI, LG ile küresel oyundaki yerini aldı
Türk Sağlık-Sen Aksaray şubesi zirvede: Üye sayısı 800’ü aştı
Türk Sağlık-Sen Aksaray şubesi zirvede: Üye sayısı 800’ü aştı