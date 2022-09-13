13 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Miras parası için kardeşini öldüren ağabey tutuklandı

Miras parası için kardeşini öldüren ağabey tutuklandı

Aksaray’da babalarından kalan miras için kavga edip kardeşini silahla başından vurarak öldüren ağabey çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 22:19
Takip Et

Miras parası için kardeşini öldüren ağabey tutuklandı

Miras parası için kardeşini öldüren ağabey tutuklandı
+
Aa
-

Olay, dün gece yarısı Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesinde bulunan bir marketin içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 yıl önce vefat eden babalarından kalan mirası paylaşmak isteyen Kemal Elçi (39) ile kardeşi Kenan Elçi (36) arasında anlaşmazlık yaşandı. Market içinde aralarında tartışan ağabey ve kardeşin tartışması kısa sürüde kavgaya dönüşünce Kemal Elçi yanında bulundurduğu silahla kardeşi Kenan Elçi’yi başından vurarak öldürdü.
Kardeşi öldükten sonra otomobili ile Aksaray’dan Konya’ya gidip geri dönen ağabey Kemal Elçi, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince takibe alındı. Teknik ve fiziki takibi yapılan ağabey Aksaray - Konya karayolunda polis ekiplerini fark edince kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu ağabey merkeze bağlı Ataköy civarında otomobili ile girdiği tarlada kıskıvrak yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı yaklaşık 6 saat süren mahkeme sonrası tutuklanarak Aksaray T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Acun Ilıcalı'yı tehdit eden eski MasterChef yarışmacısı ortaya çıktı. Bakın şimdi ne iş yapıyor
1
﻿Acun Ilıcalı'yı tehdit eden eski MasterChef yarışmacısı ortaya çıktı. Bakın şimdi ne iş yapıyor
﻿Almanya'da enflasyon zirve yaptı. Son 50 yılın rekoru kırıldı
2
﻿Almanya'da enflasyon zirve yaptı. Son 50 yılın rekoru kırıldı
﻿MHP’de Thodex istifası. Saffet Sancaklı'yla ilgili olay yaratacak iddialar
3
﻿MHP’de Thodex istifası. Saffet Sancaklı'yla ilgili olay yaratacak iddialar
﻿Hastanın kulağına bakan doktor gözlerine inanamadı
4
﻿Hastanın kulağına bakan doktor gözlerine inanamadı
﻿Yunanistan Cumhurbaşkanı haddini aştı. Türk adasından Türkiye'ye tehdit
5
﻿Yunanistan Cumhurbaşkanı haddini aştı. Türk adasından Türkiye'ye tehdit
﻿Maske tartışması cinayetinde ömür boyu hapis cezası
6
﻿Maske tartışması cinayetinde ömür boyu hapis cezası
﻿Erdoğan'ı küplere bindirecek anket sonucu. Saray'ın ışıkları bu gece sönmeyecek
7
﻿Erdoğan'ı küplere bindirecek anket sonucu. Saray'ın ışıkları bu gece sönmeyecek
﻿Neymar - Mbappe krizi sürüyor
﻿Neymar - Mbappe krizi sürüyor
﻿Neymar - Mbappe krizi sürüyor
﻿TBMM Başkanı Şentop 5. kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i kutladı
﻿TBMM Başkanı Şentop 5. kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i kutladı
﻿TBMM Başkanı Şentop 5. kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i kutladı
﻿TFF kararı açıkladı. Üç takım PFDK'ya sevk edildi
﻿TFF kararı açıkladı. Üç takım PFDK'ya sevk edildi
﻿TFF kararı açıkladı. Üç takım PFDK'ya sevk edildi
﻿Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ermenistan saldırısı sonrası şehit düşen Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı
﻿Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ermenistan saldırısı sonrası şehit düşen Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı
﻿Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ermenistan saldırısı sonrası şehit düşen Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı
﻿Eric Gerets: Her geçen gün sağlığım kötüye gidiyor
﻿Eric Gerets: Her geçen gün sağlığım kötüye gidiyor
﻿Eric Gerets: Her geçen gün sağlığım kötüye gidiyor
﻿Slovakya'da koalisyon hükümetinde 4 bakan değişti
﻿Slovakya'da koalisyon hükümetinde 4 bakan değişti
﻿Slovakya'da koalisyon hükümetinde 4 bakan değişti
﻿Erzurum Karaçoban Belediyesi personel alacak
﻿Erzurum Karaçoban Belediyesi personel alacak
﻿Erzurum Karaçoban Belediyesi personel alacak
﻿İstanbulspor - Beşiktaş maçının oynanacağı stadyum belli oldu
﻿İstanbulspor - Beşiktaş maçının oynanacağı stadyum belli oldu
﻿İstanbulspor - Beşiktaş maçının oynanacağı stadyum belli oldu
﻿Kraliçe'nin ölümünün ardından İngiltere'nin sömürgeci geçmişi tartışılıyor
﻿Kraliçe'nin ölümünün ardından İngiltere'nin sömürgeci geçmişi tartışılıyor
﻿Kraliçe'nin ölümünün ardından İngiltere'nin sömürgeci geçmişi tartışılıyor
﻿Kalp dostu 10 besin. Diyetisyen açıkladı
﻿Kalp dostu 10 besin. Diyetisyen açıkladı
﻿Kalp dostu 10 besin. Diyetisyen açıkladı
﻿Tekirdağ Otopark Ulaşım işçi alacak
﻿Tekirdağ Otopark Ulaşım işçi alacak
﻿Tekirdağ Otopark Ulaşım işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.