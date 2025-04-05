Miras paylaşımında yeni sistem: Düzenleme birçok şeyi değiştiriyor

Kaynak: Gazete Pencere
Miras paylaşımında yeni sistem: Düzenleme birçok şeyi değiştiriyor

Miras Paylaşımında Yeni Dönem: Noter Zorunluluğu Kalktı, İşlemler Hızlanıyor

Miras hukukunda yapılan önemli bir değişiklikle, kardeşler arasındaki miras paylaşımı artık daha hızlı ve kolay bir hale geliyor. Yeni düzenleme, miras paylaşımında noter onayı zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Bunun yerine, mirasçıların kendi aralarında yapacakları yazılı anlaşmalar yeterli kabul edilecek.

Bu değişiklik, özellikle anlaşmazlıkların yaşandığı durumlarda miras paylaşım sürecini hızlandırarak, mirasçıların mağduriyetini önlemeyi amaçlıyor. Daha önce, miras paylaşımı için noter onayı alınması zorunluluğu, hem zaman kaybına yol açıyor hem de ek maliyetler getiriyordu. Yeni düzenleme ile bu engeller ortadan kalkıyor.

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Gazete Pencere'de aktarılanlara göre; Miras hukukunda önemli bir adım atıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte, kardeşler arasında miras paylaşımı konusunda sıkça yaşanan anlaşmazlıkların önüne geçmek amacıyla bazı kolaylıklar getirildi. Artık yazılı olarak hazırlanan ve tarafların karşılıklı imzaladığı anlaşmalar, noter onayına gerek kalmadan geçerli olacak. Bu değişiklik, miras paylaşımlarını hızlandırmayı ve daha az maliyetli hale getirmeyi amaçlıyor.

Hisseli tapularda şeffaf süreç

Hisseli tapular için getirilen düzenlemelerle mağduriyetlerin önüne geçilecek. Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sınırlar ve parseller net şekilde tespit edilecek. Miras kalan bir mülkün kardeşlere devri için artık sadece yazılı bir sözleşme yeterli olacak.

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Satış ve devir işlemleri sadeleşiyor

Hisseli tapuların satışında hissedarların ortak karar alması ve işlemlere bizzat katılması gerekecek. Ancak işlemler, bir avukat aracılığıyla ya da vekâlet verilerek de tamamlanabilecek. Tüm hisse sahiplerinin onayıyla yapılacak satış işlemlerinde, her hissedara düşen pay belirlenerek ödenecek.

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Bu düzenlemelerle birlikte miras işlemleri daha hızlı ve etkili bir şekilde sonuçlandırılacak. Özellikle hisseli tapu sahipleri için daha şeffaf ve kolay bir süreç hayata geçiriliyor.

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