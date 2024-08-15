Miras paylaşımında yeni sistem ortaya çıktı. Artık zorunlu değil

Tapuda hisse dağılımı ve miras paylaşımında yeni sistem ortaya çıktı. Yeni sistem ile tapuya ortak olan herkesin ortak hareket etme zorunluğu ortadan kalktı.

Yapılan yeni düzenleme ile birlikte miras paylaşımı sadece yazılı anlaşma ile mümkün olacak. Sözleşmelerin noter onayı gerektirmemesi, sürecin daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanmasını sağlayacağı bildirildi.

Öte yandan mirasın kardeşler arasında paylaşımında noter onayı gerekmiyor. Hissedarlar mülkiyeti sadece yazılı beyan ile devredebiliyorlar.

Hisseli tapu sahipleri için getirilen yeni kurallar, mirasın kardeşler arasında paylaşımındaki eski şartları geçersiz kılacak. Babalarından ya da aile büyüklerinden miras kalan vatandaşlar için önemli bir gelişme olarak, kardeşler arasında miras aktarımında önemli bir engel ortadan kaldırılmış oldu.

HEPSİNİN ONAYLAMASI GEREKİYOR

Müşterek tapu devri işlemlerinde, tapu ve noter işlemlerinin tamamlanması, sınırların belirlenmesi ve parselin tespit edilmesi gerekmektedir. Miras yoluyla alınan bir evin kardeşler arasında devri için sadece yazılı bir sözleşme yeterlidir. Ortakların hisselerini satmak istemeleri durumunda, ortak karar almaları ve bu kararın tüm ortaklar tarafından tapuda onaylanması gerekiyor.

Müşterek tapu devri sırasında tüm hissedarlar tapuda hazır bulunabilir veya bir avukat tarafından temsil edilebilirler. Satış işlemi tamamlandıktan sonra her hissedar, kendine düşen payı alır.

Eğer gayrimenkul tapusu imzalanırken tüm ortaklar hazır bulunamıyorsa, diğer bir seçenek olarak bir avukatın vekaletname vermesi mümkündür. Bölünme işlemi Tapu Sicili'nde yapılır, bu nedenle hisseler Tapu Sicili'nde kayıtlı bilgilere göre dağıtılır ve devredilir.