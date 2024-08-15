Miras paylaşımında yeni sistem ortaya çıktı. Artık zorunlu değil

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Miras paylaşımında yeni sistem ortaya çıktı. Artık zorunlu değil

Tapuda hisse dağılımı ve miras paylaşımında yapılan yeni düzenleme hisse paylaşımında önemli yenilikler getirdi. Buna göre ortak tapuda hisse paylaşımı ve miras paylaşımında noter zorunluluğu ortadan kalktı.

Tapuda hisse dağılımı ve miras paylaşımında yeni sistem ortaya çıktı. Yeni sistem ile tapuya ortak olan herkesin ortak hareket etme zorunluğu ortadan kalktı.

Yapılan yeni düzenleme ile birlikte miras paylaşımı sadece yazılı anlaşma ile mümkün olacak. Sözleşmelerin noter onayı gerektirmemesi, sürecin daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanmasını sağlayacağı bildirildi.

Öte yandan mirasın kardeşler arasında paylaşımında noter onayı gerekmiyor. Hissedarlar mülkiyeti sadece yazılı beyan ile devredebiliyorlar.

Hisseli tapu sahipleri için getirilen yeni kurallar, mirasın kardeşler arasında paylaşımındaki eski şartları geçersiz kılacak. Babalarından ya da aile büyüklerinden miras kalan vatandaşlar için önemli bir gelişme olarak, kardeşler arasında miras aktarımında önemli bir engel ortadan kaldırılmış oldu.

HEPSİNİN ONAYLAMASI GEREKİYOR

Müşterek tapu devri işlemlerinde, tapu ve noter işlemlerinin tamamlanması, sınırların belirlenmesi ve parselin tespit edilmesi gerekmektedir. Miras yoluyla alınan bir evin kardeşler arasında devri için sadece yazılı bir sözleşme yeterlidir. Ortakların hisselerini satmak istemeleri durumunda, ortak karar almaları ve bu kararın tüm ortaklar tarafından tapuda onaylanması gerekiyor.

Müşterek tapu devri sırasında tüm hissedarlar tapuda hazır bulunabilir veya bir avukat tarafından temsil edilebilirler. Satış işlemi tamamlandıktan sonra her hissedar, kendine düşen payı alır.

Eğer gayrimenkul tapusu imzalanırken tüm ortaklar hazır bulunamıyorsa, diğer bir seçenek olarak bir avukatın vekaletname vermesi mümkündür. Bölünme işlemi Tapu Sicili'nde yapılır, bu nedenle hisseler Tapu Sicili'nde kayıtlı bilgilere göre dağıtılır ve devredilir.

İlgili Haberler
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş
TCMB'nin rezervleri düştü
KKM'de 49 milyar liralık düşüş
KKM'de 49 milyarlık düşüş
Son Haberler
Süper Lig'de 2. hafta heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar Spor
Süper Lig'de 2. hafta heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Ardan Zentürk ABD'nin Putin'e kurduğu tuzağı açıkladı Dünya
Ardan Zentürk ABD'nin Putin'e kurduğu tuzağı açıkladı
Beyin sağlığını koruyan besinler neler? Sağlık
Beyin sağlığını koruyan besinler neler?
3 ülke Gazze’de ateşkes için bir araya geldi Dünya
3 ülke Gazze’de ateşkes için bir araya geldi
Erimeyen kıtır kıtır turşu yapmanın 6 altın kuralı! Turşu 1 yıl boyunca bozulmuyor Yemek Tarifleri
Erimeyen kıtır kıtır turşu yapmanın 6 altın kuralı! Turşu 1 yıl boyunca bozulmuyor
Kaldırımları işgal eden motosikletlere ceza yağdı Gündem
Kaldırımları işgal eden motosikletlere ceza yağdı
Koreli turistin Türk hamamıyla imtihanı. Pamuk gibi yaptı Yaşam
Koreli turistin Türk hamamıyla imtihanı. Pamuk gibi yaptı