Miray Daner güzelliğiyle göz kamaştırdı! Tatil pozlarına beğeni yağdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Miray Daner güzelliğiyle göz kamaştırdı! Tatil pozlarına beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Miray Daner, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil pozlarıyla herkesi kendisine hayran bıraktı. Güzel oyuncu güzelliğiyle adeta göz kamaştırdı.

Yaz aylarının gelmesiyle ünlü isimler tatilin yolunu tuttu. Güzel oyuncu Miray Daner de güneşli günleri fırsat bilip tatile giden isimlerden biri. Geçtiğimiz günlerde güzel oyuncu iş insanı sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu ile romantik bir tatile çıkmıştı.

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POZLARI NEFES KESTİ

Ünlü oyuncu deniz ve güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından tatilinden yeni fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

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Daner’in pozlarına takipçileri beğeni yağdırırken “Bu ne güzellik”, “Deniz kızı”, “Maviler nasıl da yakışmış” şeklinde yorumlar yapıldı.

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