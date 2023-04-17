Miray adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Miray isminin anlamını araştırıyor. Peki, Miray ne demek? Miray isminin anlamı nedir?

MİRAY NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Miray ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

-Özlem ve isteklerine kavuşmuş biricik kimse, mutlu şehzade.

-Ay gibi ışık saçan bey.

-Ayın ilk günleri.

MİRAY İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Miray ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Miray ismini koymak caizdir.

MİRAY İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Miray isminde olan kişiler, iç dünyalarında yaşadıkları yoğun duyguları dışarıya yansıtırlar. Olayları derinlemesine inceler, düşünürler.

Miray ismine sahip kişilerin iş ahlakları yüksektir. Bitip tükenmek bilmeyen bir enerji ile çalışırlar. Liderlik vasıfları vardır.

Buna karşın, iş ve özel hayatlarındaki dengeyi ayarlamada zorluk yaşayabilirler.

Kendine has görüş ve düşüncelere sahiptirler. Diğer insanların etkisinde kalarak karar vermezler. Miray ismine sahip kişiler Sorumluluk ve görev almaktan asla kaçınmazlar.

Miray isimli kişiler cesur insanlardır. Dostluk ve arkadaşlık kavramları onlar için önemlidir.