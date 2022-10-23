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Miray Ulaş dünya ikincisi oldu

Japonya'da düzenlenen Para Yelken Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Miray Ulaş, gümüş madalya kazandı.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 17:22
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Miray Ulaş'tan tarihi başarı

Miray Ulaş dünya ikincisi oldu
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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, 13 ülkeden 120 sporcunun mücadele ettiği şampiyona sona erdi.

Hiroşima kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 3 gün boyunca 5 yarışa çıkan TBESF para yelken sporcuları, hansa 303 tekler kategorisinde yarıştı.

Kadınlarda son dünya üçüncüsü Miray Ulaş, başarısını geliştirerek dünya ikinciliğini elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Miray, "Para yelken alanında tarihimizdeki ilk gümüş madalyayı kazanmış olduk. Çok büyük zorluklarla bu madalyayı aldık. Çok daha iyisi olacağına da inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Erkeklerde ise genel klasmanda 13. sırada yer alan İbrahim Kalay, kendisini en çok geliştiren erkek sporcu özel ödülüne layık görüldü.

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