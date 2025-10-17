2017 ile 2019 yılları arasında A Milli Futbol Takımımızı çalıştıran, Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Rumen basınına bir röportaj verdi. Ünlü çalıştırıcı, Alanyaspor'da forma giyen Bükreş doğumlu Ümit Akdağ'a da bir teklif yaptığını açıkladı.

İşte o sözler;

"ÜMİT AKDAĞ İLE KONUŞTUM"

80 yaşındaki teknik adam, Alanyaspor forması giyen Ümit için şu ifadeleri kullandı; "Ümit Akdağ ile konuştum, onu gelmeye ikna etmeye çalıştım ama olmadı. Ona biraz daha düşünmesini söyledim. Hala Türkiye Milli Takımı'na çağrılmayı umuyor. Ancak orada forma giymesi zor, çünkü benimle birlikte çıkış yapan oyuncular var. Mesela Avusturya'ya karşı Avrupa Şampiyonası son 16 turunda iki gol atan Merih Demiral ve parayı tercih ettiği için ülkesine dönen Çağlar gibi.

Ona orada forma giymenin çok zor olacağını, burada ise bir şansı olduğunu söyledim — en azından Drăgușin dönene kadar. Ailesiyle konuştuğunu söyledi. Burada doğmuş ama ailesi Türk olduğu için Türkiye'ye dönmüş. Elbette bir noktada köklerinin olduğu yere dönmek istiyor. Türkiye için oynamak istiyor!"