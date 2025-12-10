A Milli Futbol Takımı ile Romanya arasında oynanacak play-off mücadelesinin yerinin açıklanmasının ardından Mircea Lucescu'dan ilk açıklama geldi. Rumen teknik adam, stadyum ve Beşiktaş'ta görev yaptığı dönem ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Mircea Lucescu'nun o sözleri:

'RUHUMUN BİR PARÇASI VAR'

"Bu inanılmaz bir şey. Orada benim ruhumun bir parçası var! İstanbul'daki büyük takımlar arasında 100. yılını kutladığı sezonda şampiyon olan tek takım Beşiktaş'tı. Yenilendikten sonra olağanüstü bir stadyuma dönüştü. Gerçekten inanılmaz, harika bir akustiği var."