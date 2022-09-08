﻿Lucescu Süper Lig'de hangi takımın şampiyon olacağını açıkladı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu açıklamalarda bulundu.

Kadıköy'de Fenerbahçe ile geçen sefer oynadıkları maçın çok güzel bir atmosferde geçtiğini vurgulayan Lucescu, "Fenerbahçe'nin sistem olarak çok değiştiğini düşünmüyorum. Jesus'un oyun tarzında orta sahadan birini çekip 3'lü hat oluşturma var. Batshuayi ve Pedro gibi yeni oyuncular geldi. Bunlar maça önemli etki yapacaktır" dedi.

Daha önce ifade ettiği 'Görevi bırakabilirim.' açıklamasını duygusal bir anda yaptığını anlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Şu aralar zor zamanlar geçiyoruz. Kiev'den buraya 11 saat otobüs yolculuğu yaparak geldik. Futbolu seviyorum ve devam edeceğiz. İyi bir maç oynamak için geldik. Ukrayna'da negatif serimiz oldu ama yıllarca domine ettiğimiz bir lig. Oyuncular şehirden şehire giderken bile başlarına ne gelecek bilmiyor. Bizde iyi oyuncular var ve en iyi oyunumuzu oynamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Lucescu, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe bu dönemi iyi geçirdi. Şu an takımda tecrübeli oyuncular var. Ali Koç iyi takım kurdu ve çok iyi hoca getirdi. Türkiye'de de 1. olmasını bekliyorum. Kazanmak için oynayacağız. Oynanmadan kimse 'Kazanacağız' diyemez. Fenerbahçe de sonuçta ilk maçını kazanmak için çok istekli olacak. Biz de kazanmak istiyoruz. Bu elime maçı değil, grup maçı. Biz de alabildiğimizi almaya çalışacağız."