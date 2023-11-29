Mirhan adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Mirhan isminin anlamını araştırıyor. Peki, Mirhan ne demek? Mirhan isminin anlamı nedir?
MİRHAN NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Mirhan ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Kadın hükümdar.
- Aklanmış, temize çıkarılmış.
MİRHAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Mirhan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Mirhan adını koymak caizdir.