Mirkelam'ı bembeyaz bıyıkları ile görenler şok oldu. Hey gidi Mirkelam

90'lı yılların koşan adamı şarkıcı Mirkelam, Etiler'de bulunan bir alışveriş merkezinde yeni imajıyla görüntülendi. 57 yaşındaki Mirkelam'ı bembeyaz bıyıkları ile görenler şaşırırken, gazetecilerin yaklaşık 12 yıldır birlikte olduğu Aysen Sabancı ile aşk hayatı sorması üzerine Mirkelam, "Aşk falan yok" dedi.

Ufuk Cingöz
Mirkelam'ı bembeyaz bıyıkları ile görenler şok oldu. Hey gidi Mirkelam

1995 yılında çıkardığı 'Her Gece' isimli şarkısıyla şöhreti yakalayan ve şarkının klibinde sürekli koşmasıyla 'Koşan adam' olarak hafızalara kazınan Fergan Mirkelam, şimdilerde 57 yaşında.

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Mirkelam'ı yeni imajı ve bembeyaz bıyıkları ile görenler şok yaşarken,sanatçı kendisini görüntüleyen basın mensupları ile ayak üstü sohbet etti.

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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Her şey yolunda. Mekanlarda çıkmaya devam ediyoruz. Bir kaç albüm projesi var. Onları çıkarmak için hazırlık yapıyoruz" dedi.

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HER YERDE EL ELELER AMA AŞK YOK

Yaklaşık 12 yıldır birlikte olduğu Aysen Sabancı ile aşk hayatının sorulması üzerine Mirkelam, "Aşk falan yok" dedi.

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Gazetecilerin, "Aysen hanım ile ilişkiniz bitti mi?" diye sorması üzerine ise şarkıcı, "İlişkimiz bitmedi. Aşk yok" dedi. Evlilik sorusuna ise, "Evlilik düşünmüyoruz” diyerek ilginç cevaplarla gazetecileri şaşkına çevirdi.

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MİRKELAM KİMDİR?

Geniş bir hayran kitlesi olan Mirkelam'ın tam adı Fergan Mirkelam'dır. Pop tarzda söylediği şarkılarla tanınan Mirkelam aynı zamanda söz yazarı ve bestecidir.

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İstanbul Çapa İlkokulu'nda ilköğretim eğitimini alan Mirkelam, ortaokulu Özel Kalamış Lisesi'nde tamamlamıştır. Fenerbahçe Lisesi mezunlarındandır.

Saint Joseph Lisesi'nin orkestrasında şarkı söylemeye başlamıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği'ni 1990 yılında bitirmiştir.

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Kayahan Açar ile birlikte 1986'da EurovisionTürkiye elemelerine katılmıştır.

Avukat bir babanın oğlu olan Mirkelam aslen Urfalıdır. İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

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20 Mayıs 1966 tarihinde doğan Mirkelam 57 yaşındadır.

Şarkılarıyla herkesin kalbinde taht kuran Mirkelam 1993 yılında evlendiği Arzu Mirkelam'dan 2003 yılında boşanmıştır.

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