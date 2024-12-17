Mirket yavruları annelerinin gücünün bedelini sağlıklarıyla ödüyor

Gorillerin göğüslerini dövmesinden, yönetim kurulu toplantılarında liderlerin rekabetine kadar, testosteronla beslenen saldırganlık genellikle erkeklere atfedilir. Ancak mirketler bu algıyı alt üst ediyor. Güney Afrika’nın kurak savanlarında yaşayan mirketlerde dişiler rekabetçi tarafı temsil ediyor.

MİRKET TOPLUMUNDA DİŞİ HAKİMİYETİ MİRKETLER

Güney Afrika’nın arid bölgelerinde yaşayan ve misk kedisi ailesine ait olan sosyal canlılardır. Mirket gruplarının başında baskın bir dişi bulunur. Bu matriark, diğer bireyleri hizada tutmak için hırlama, ısırma, itme ve kakma gibi agresif davranışlar sergiler. Mutlak bir hakimiyete sahip olan dişi, grubun diğer üyelerini kendi yavrularını büyütmekle görevlendirir.

Baskın dişinin bu otoriter davranışları, hamilelik sırasında erkek mirketlerin iki katına kadar çıkabilen yüksek testosteron seviyeleriyle beslenir. Ancak bu kimyasal avantaj, yavrularında bazı sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Duke Üniversitesi’nden evrimsel biyoloji profesörü Christine Drea ve doktora öğrencisi Kendra Smyth-Kabay tarafından yapılan araştırma, bu durumu detaylı bir şekilde ortaya koyuyor.

TESTOSTERON VE SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLER ARAŞTIRMACILAR

Güney Afrika’nın Kalahari Çölü’ndeki Kuruman Nehir Rezervi’nde 195 mirket üzerinde incelemeler yaptı. Hem yavru hem de yetişkin bireylerin dışkılarını analiz eden bilim insanları, baskın dişilerin yavrularının bağırsak parazitleri taşıma olasılığının daha yüksek olduğunu keşfetti. Bu yavrular, annelerinin rahmindeyken yüksek testosteron seviyelerine maruz kalıyor.

Deney kapsamında, bazı baskın dişilere hamileliklerinin son döneminde testosteronun etkisini sınırlayan bir ilaç verildi. Bu annelerin yavrularında bağışıklık sistemi işlevinin önemli ölçüde iyileştiği gözlendi. Testosterondan uzak bir ortamda gelişen bu yavrular, daha az parazit taşıyor ve bakterilere karşı doğal savunmaları daha güçlü oluyor.

Yaşam Süresi ve Bağışıklık Araştırma, testosteron etkisinden korunmuş yavruların ilk yıl içinde hayatta kalma şanslarının önemli ölçüde arttığını ortaya koydu. Christine Drea, “Annelerinin androjen seviyeleri sınırlanan yavrular, çok daha uzun süre hayatta kalabiliyor” diyerek bulguları özetledi.

Araştırmaya göre, rahimde testosterona maruz kalmanın bağışıklık sistemi üzerindeki olumsuz etkileri en çok yavruluk döneminde görülüyor. Yetişkinlik dönemine ulaşıldığında ise bu etkiler ortadan kalkıyor.

DOĞAL ORTAMDA HASTALIKLARLA MÜCADELE

Bu çalışma, testosteron seviyelerinin doğadaki hayvanlar üzerindeki etkilerini anlamak adına önemli bir adım. Kendra Smyth-Kabay, “Vahşi mirketleri inceleyerek sosyal statü, hormonlar ve çevresel stres faktörlerinin bağışıklık sistemi işlevini nasıl etkilediğini gözlemleyebiliyoruz” dedi.

Araştırma, Ecology and Evolution dergisinde yayımlandı ve Ulusal Bilim Vakfı, National Geographic Society ve Avrupa Araştırma Konseyi tarafından desteklendi.

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