Mirza adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Mirza isminin anlamını araştırıyor. Peki, Mirza ne demek? Mirza isminin anlamı nedir?

MİRZA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Mirza ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- İranlılara özgü beyzade anlamında bir soyluluk sanı.

- Eser bırakan, eser sahibi.

- Bir yıldızın adı. Dubb-i Ekber yıldız kümesindeki parlak yıldız.

MİRZA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Mirza ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Mirza ismini koymak caizdir.