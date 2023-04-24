G.Saray'la F.Bahçe arasındaki gerçek puan farkı kaç? Mirza Şeker tek tek hesapladı ve şampiyonluğa yakın olan takımı açıkladı

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?

G.Saray'la F.Bahçe arasındaki gerçek puan farkı kaç? Mirza Şeker tek tek hesapladı ve şampiyonluğa yakın olan takımı açıkladı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Süper Lig'de Galatasaray'ın Karagümrük karşısında puan kaybetmesi zirve hesaplarının sil baştan yapılmasına neden oldu.
Puan cetveline bakıldığında Galatasaray'la Fenerbahçe arasındaki puan farkı Fenerbahçe'nin bu akşamki İstanbulspor maçı öncesi 7 olarak gözüküyor ama gerçek hiç de öyle değil.
Şöyle ki;
Galatasaray'ın ligden çekilen takımlardan Hatayspor'la maçı var. Bu maç 3-0 olarak ilan edilecek. Puanı 73 diyebiliriz.
Fenerbahçe'nin ise hem Hatayspor'la hem de Gaziantep FK ile maçları bulunuyor. İki maç da 3-0 olacağına göre puanı 69 oluyor.
Bu akşam kendi sahasındaki İstanbulspor maçıyla maç sayısı Galatasaray'la eşitlenecek. Kazandığında da 66 olacak puanına 6 daha eklenince 72 yapıyor.
Yani aradaki puan farkı 1 olarak gözüküyor.
İki takımın birbirleriyle de maçı olduğuna göre. Şampiyonluk Galatasaray-Fenerbahçe maçına kalacak gibi görünüyor. Tabii iki takım da o maça kadar puan kaybetmezse.
Galatasaray'ın haftaya Beşiktaş'la Dolmabahçe'de maçı var. İşte bu maçta alınacak sonuç da yarışa damga vuracak gibi görünüyor.

İki takımın kalan maçları şöyle:

GALATASARAY 29 maç 70 puan

Beşiktaş (D)
Başakşehir
İstanbulspor (D)
Sivasspor
Ankaragücü (D)
Fenerbahçe
Hatayspor 3-0 (H)

FENERBAHÇE 28 maç 63 puan

İstanbulspor
Sivasspor (D)
Giresunspor (D)
Trabzonspor
Hatayspor 3-0 (H)
Antalyaspor
Galatasaray (D)
Gaziantep 3-0 (H)

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