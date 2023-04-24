G.Saray'la F.Bahçe arasındaki gerçek puan farkı kaç? Mirza Şeker tek tek hesapladı ve şampiyonluğa yakın olan takımı açıkladı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Süper Lig'de Galatasaray'ın Karagümrük karşısında puan kaybetmesi zirve hesaplarının sil baştan yapılmasına neden oldu.

Puan cetveline bakıldığında Galatasaray'la Fenerbahçe arasındaki puan farkı Fenerbahçe'nin bu akşamki İstanbulspor maçı öncesi 7 olarak gözüküyor ama gerçek hiç de öyle değil.

Şöyle ki;

Galatasaray'ın ligden çekilen takımlardan Hatayspor'la maçı var. Bu maç 3-0 olarak ilan edilecek. Puanı 73 diyebiliriz.

Fenerbahçe'nin ise hem Hatayspor'la hem de Gaziantep FK ile maçları bulunuyor. İki maç da 3-0 olacağına göre puanı 69 oluyor.

Bu akşam kendi sahasındaki İstanbulspor maçıyla maç sayısı Galatasaray'la eşitlenecek. Kazandığında da 66 olacak puanına 6 daha eklenince 72 yapıyor.

Yani aradaki puan farkı 1 olarak gözüküyor.

İki takımın birbirleriyle de maçı olduğuna göre. Şampiyonluk Galatasaray-Fenerbahçe maçına kalacak gibi görünüyor. Tabii iki takım da o maça kadar puan kaybetmezse.

Galatasaray'ın haftaya Beşiktaş'la Dolmabahçe'de maçı var. İşte bu maçta alınacak sonuç da yarışa damga vuracak gibi görünüyor.

İki takımın kalan maçları şöyle:

GALATASARAY 29 maç 70 puan

Beşiktaş (D)

Başakşehir

İstanbulspor (D)

Sivasspor

Ankaragücü (D)

Fenerbahçe

Hatayspor 3-0 (H)

FENERBAHÇE 28 maç 63 puan

İstanbulspor

Sivasspor (D)

Giresunspor (D)

Trabzonspor

Hatayspor 3-0 (H)

Antalyaspor

Galatasaray (D)

Gaziantep 3-0 (H)