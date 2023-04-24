G.Saray'la F.Bahçe arasındaki gerçek puan farkı kaç? Mirza Şeker tek tek hesapladı ve şampiyonluğa yakın olan takımı açıkladı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ
Süper Lig'de Galatasaray'ın Karagümrük karşısında puan kaybetmesi zirve hesaplarının sil baştan yapılmasına neden oldu.
Puan cetveline bakıldığında Galatasaray'la Fenerbahçe arasındaki puan farkı Fenerbahçe'nin bu akşamki İstanbulspor maçı öncesi 7 olarak gözüküyor ama gerçek hiç de öyle değil.
Şöyle ki;
Galatasaray'ın ligden çekilen takımlardan Hatayspor'la maçı var. Bu maç 3-0 olarak ilan edilecek. Puanı 73 diyebiliriz.
Fenerbahçe'nin ise hem Hatayspor'la hem de Gaziantep FK ile maçları bulunuyor. İki maç da 3-0 olacağına göre puanı 69 oluyor.
Bu akşam kendi sahasındaki İstanbulspor maçıyla maç sayısı Galatasaray'la eşitlenecek. Kazandığında da 66 olacak puanına 6 daha eklenince 72 yapıyor.
Yani aradaki puan farkı 1 olarak gözüküyor.
İki takımın birbirleriyle de maçı olduğuna göre. Şampiyonluk Galatasaray-Fenerbahçe maçına kalacak gibi görünüyor. Tabii iki takım da o maça kadar puan kaybetmezse.
Galatasaray'ın haftaya Beşiktaş'la Dolmabahçe'de maçı var. İşte bu maçta alınacak sonuç da yarışa damga vuracak gibi görünüyor.
İki takımın kalan maçları şöyle:
GALATASARAY 29 maç 70 puan
Beşiktaş (D)
Başakşehir
İstanbulspor (D)
Sivasspor
Ankaragücü (D)
Fenerbahçe
Hatayspor 3-0 (H)
FENERBAHÇE 28 maç 63 puan
İstanbulspor
Sivasspor (D)
Giresunspor (D)
Trabzonspor
Hatayspor 3-0 (H)
Antalyaspor
Galatasaray (D)
Gaziantep 3-0 (H)