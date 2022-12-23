Başakşehir Ümraniye'ye nasıl fark attı? Mirza Şeker yazdı

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Dünya Kupası arasından sonra Süper Lig'in 15.haftasında Ümraniyespor, evinde Başakşehir ile karşılaştı.

BAŞAKŞEHİR MAÇA GOLLE BAŞLADI

Başakşehir mücadeleye hızlı başladı. Sağ kanattan gelişen atakta Serdar Gürler ön direğe ortaladı, Aleksic tek vuruşunda topu direk dibinden ağlara gönderdi: 1-0

Bu golle birlikte mücadelede tempo yükseldi.

UMUT NAYİR ATTI DÖVMEYİ GÖSTERDİ

Yüksek tempolu süren maçta Ümraniyespor, maça dengeyi getiren golü 18.dakikada Umut Nayir ile buldu. Soldan gelişen hızlı atakta Del Valle, savunma arkasına koşu yapan Onur'a topu aradan gönderdi.

Onur Atasayar ceza sahasına girer girmez topu yerden içeri çevirdi. Umut Nayir penaltı noktasının önünde sağ ayağıyla topa dokundu ve ağlara gönderdi. Gol sonrası kolundaki kaplan dövmesini kameralara gösterdi.

Umut Nayir bu sezonki gol sayısını 5'e yükseltti.

Karşılıklı ataklarla, topun iki kaleye gidip gelmesiyle oldukça çekişmeli, mücadeleci bir maç ortaya koyuldu.

STAT AYDINLATMASI ARIZA VERDİ

31.dakikada ev sahibi Ümraniyespor'un hücumu sırasında stat aydınlatmasındaki bir problem nedeniyle oyun durduruldu. Mücadele bir kaç dakika sonra kaldığı yerden devam etti.

İlk yarı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

SERDAR GÜRLER BU MAÇTA DA YILDIZLAŞTI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe karşısında gösterdiği 2 gol 1 asistlik performansını Ümraniye maçında da sürdürdü. 57.dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Ümraniyespor'a karşı yaptığı 1 gol 1 asistlik katkıyla yükselen formunu sürdürdü. Ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı.

Maçın kontrolünü eline alan Başakşehir 64.daikikada penaltı bekledi. Başakşehirliler, hakeme elle oynama olduğu yönünde itiraz etti. VAR'da incelenen pozisyon sonrası oyun devam etti.

NDAYISHIMIYE MAÇI BİTİRDİ

Başakşehir'de Ndayishimiye maçın sonucu belirleyen golü kaydetti. Serkan Kırıntılı'nın kısa degajında topu kapan Traore meşin yuvarlağı Szysz'e gönderdi. Szysz'in içeri çevirdiği topu takio eden Ndayishimiye kafayla tamamladı ve topu ağlara gönderdi: 1-3

Maç bu sonuçla bitti ve Başakşehir rahat kazandı. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri 27 puanla 3.sıraya yerleşti. Recep Uçar'ın öğrencileri ise 7 puanla son sırada yer aldı.