14 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Çebi'nin sağ kolundan Ismael'e ağır bombardıman. İşaret fişeğini Çebi'nin başdanışmanı Faik Gürses çaktı. Beşiktaş'ta Va

Çebi'nin sağ kolundan Ismael'e ağır bombardıman. İşaret fişeğini Çebi'nin başdanışmanı Faik Gürses çaktı. Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in suyu ısınıyor

''Beşiktaş'ta eleştirilen teknik direktör Valerien Ismael'in koltuğunun tehlikede olduğu ortaya çıktı. Başkan Çebi'nin sağ kolu olan başdanışmanı Faik Gürses, Fransız hocayı yerden yere vururken işaret fişeğini de çaktı.''

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 13:05
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 13:07
Takip Et

Mirza Şeker yazdı. Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in suyu ısınıyor. İşaret fişeğini Çebi'nin başdanışmanı Faik Gürses çaktı. Çebi'nin sağ kolundan Ismael'e ağır bombardıman

Çebi'nin sağ kolundan Ismael'e ağır bombardıman. İşaret fişeğini Çebi'nin başdanışmanı Faik Gürses çaktı. Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in suyu ısınıyor
+
Aa
-

MİRZA ŞEKER / YENİÇAĞ SPOR

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'e yönelik eleştiriler aslında geçen sezondan başlamıştı.

Fransız hoca 3'lü stoper uygulamasından bu sezon vazgeçti ama takımın kazandığı maçlardan sonra bile eleştirilerden kurtulamadı.

Özellikle Alanyaspor maçında takım 3-1 galipken sahadan en iyi oynayan oyuncuları alan Ismael, 3-3 biten karşılaşmanın ardından da yerden yere vurulmuştu.

Ancak başkan Ahmet Nur Çebi, her defasında Valerien Ismael'in arkasında olduklarını vurgulamıştı.

Ama Başakşehir maçı bardağı taşıran son damla oldu.

Stoperde uyarılara rağmen Necip'i oynatmakta ısrar eden Ismael, yeni transfer Tayyip Talha'yı yedekte oturttu. Necip de yaptığı pas hatalarına bir yenisini daha ekledi ve kaptırdığı top Beşiktaş kalesinde gol oldu. Siyah beyazlı takım da bu golle ligdeki ilk yenilgisini aldı.

YENİÇAĞ, yönetimin de artık sabrının taştığını, Ismael'in sorgu odasına çağrıldığını yazmıştı. Ve Ismael'in suyunun ısındığı ve koltuğunun tehlikede olduğu başkan Çebi'nin sağkolu olan baş danışmanı Faik Gürses'in işaret fişeğini çakmasıyla ortaya çıktı.

Faik Gürses, Posta gazetesindeki yazısında aynen şu ifadeleri kullandı:

"Yanında gerçek stoperler oturuyor. Maça Necip'le başlamanın bir manası yok. Talha ile başla sen de başını yakma. Redmond'u oyuna aldı adama 10 dakika top gelmedi. Hocadan bir reaksiyon yok. Hala N'Koudou ile oynatıyor takımı. Berkay'ı çok geç değiştirdi. Sanki Beşiktaş'ı beraberliğe kurgulamış bir adam vardı kenarda. Maçı bağıra bağıra verdi."

Faik Gürses, köşe yazısında ise "Necip-Ismael lastik patlattı" başlığını kullandı.

Çebi'nin başdanışmanı Faik Gürses'in Ismael için bu ifadeleri kullanması yolun sonunun göründüğü şeklinde yorumlandı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Berke Bahadır
14.09.2022 13:16
Şansızlık mı, yenilmesine çalışmak mı, saçma bir sporcu korumak mı, yönetime veya dış güçlere poz mu.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
1
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
2
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
﻿Zeydan Karalar: Millet İttifakı iktidarında hizmet kapasitemiz artacak
3
﻿Zeydan Karalar: Millet İttifakı iktidarında hizmet kapasitemiz artacak
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
4
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
5
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
﻿Bakan Nureddin Nebati gidiyor yerine eski bakan geliyor. Ankara kulislerini sallayan iddia
6
﻿Bakan Nureddin Nebati gidiyor yerine eski bakan geliyor. Ankara kulislerini sallayan iddia
﻿Niğde’de gerçeği aratmayan tatbikat  
7
﻿Niğde’de gerçeği aratmayan tatbikat  
﻿Burdur Bucak Belediyesi işçi alacak
﻿Burdur Bucak Belediyesi işçi alacak
﻿Burdur Bucak Belediyesi işçi alacak
﻿Barcelona genç yıldızıyla sözleşme yeniledi. Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
﻿Barcelona genç yıldızıyla sözleşme yeniledi. Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
﻿Barcelona genç yıldızıyla sözleşme yeniledi. Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
﻿Fıkra gibi olay. Kazdıkları çukura kendileri düştü
﻿Fıkra gibi olay. Kazdıkları çukura kendileri düştü
﻿Fıkra gibi olay. Kazdıkları çukura kendileri düştü
﻿Ani işitme kaybı ve baş dönmesi tedavi edilmezse çok tehlikeli
﻿Ani işitme kaybı ve baş dönmesi tedavi edilmezse çok tehlikeli
﻿Ani işitme kaybı ve baş dönmesi tedavi edilmezse çok tehlikeli
﻿Ukrayna Rusya savaşı UFO takibinde 
﻿Ukrayna Rusya savaşı UFO takibinde 
﻿Ukrayna Rusya savaşı UFO takibinde 
﻿Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tercüman bilirkişi alacak
﻿Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tercüman bilirkişi alacak
﻿Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tercüman bilirkişi alacak
﻿Rodos’ta Osmanlı izleri
﻿Rodos’ta Osmanlı izleri
﻿Rodos’ta Osmanlı izleri
﻿İstanbul'da boş arazide ceset bulundu
﻿İstanbul'da boş arazide ceset bulundu
﻿İstanbul'da boş arazide ceset bulundu
﻿iPhone 14 cihazındaki acil durum uydu bağlantısı nasıl kullanılır
﻿iPhone 14 cihazındaki acil durum uydu bağlantısı nasıl kullanılır
﻿iPhone 14 cihazındaki acil durum uydu bağlantısı nasıl kullanılır
﻿Sivas İl Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
﻿Sivas İl Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
﻿Sivas İl Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
﻿Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi! Yol trafiğe kapatıldı...
﻿Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi! Yol trafiğe kapatıldı...
﻿Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi! Yol trafiğe kapatıldı...
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.