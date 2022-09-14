Çebi'nin sağ kolundan Ismael'e ağır bombardıman. İşaret fişeğini Çebi'nin başdanışmanı Faik Gürses çaktı. Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in suyu ısınıyor

MİRZA ŞEKER / YENİÇAĞ SPOR

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'e yönelik eleştiriler aslında geçen sezondan başlamıştı.

Fransız hoca 3'lü stoper uygulamasından bu sezon vazgeçti ama takımın kazandığı maçlardan sonra bile eleştirilerden kurtulamadı.

Özellikle Alanyaspor maçında takım 3-1 galipken sahadan en iyi oynayan oyuncuları alan Ismael, 3-3 biten karşılaşmanın ardından da yerden yere vurulmuştu.

Ancak başkan Ahmet Nur Çebi, her defasında Valerien Ismael'in arkasında olduklarını vurgulamıştı.

Ama Başakşehir maçı bardağı taşıran son damla oldu.

Stoperde uyarılara rağmen Necip'i oynatmakta ısrar eden Ismael, yeni transfer Tayyip Talha'yı yedekte oturttu. Necip de yaptığı pas hatalarına bir yenisini daha ekledi ve kaptırdığı top Beşiktaş kalesinde gol oldu. Siyah beyazlı takım da bu golle ligdeki ilk yenilgisini aldı.

YENİÇAĞ, yönetimin de artık sabrının taştığını, Ismael'in sorgu odasına çağrıldığını yazmıştı. Ve Ismael'in suyunun ısındığı ve koltuğunun tehlikede olduğu başkan Çebi'nin sağkolu olan baş danışmanı Faik Gürses'in işaret fişeğini çakmasıyla ortaya çıktı.

Faik Gürses, Posta gazetesindeki yazısında aynen şu ifadeleri kullandı:

"Yanında gerçek stoperler oturuyor. Maça Necip'le başlamanın bir manası yok. Talha ile başla sen de başını yakma. Redmond'u oyuna aldı adama 10 dakika top gelmedi. Hocadan bir reaksiyon yok. Hala N'Koudou ile oynatıyor takımı. Berkay'ı çok geç değiştirdi. Sanki Beşiktaş'ı beraberliğe kurgulamış bir adam vardı kenarda. Maçı bağıra bağıra verdi."

Faik Gürses, köşe yazısında ise "Necip-Ismael lastik patlattı" başlığını kullandı.

Çebi'nin başdanışmanı Faik Gürses'in Ismael için bu ifadeleri kullanması yolun sonunun göründüğü şeklinde yorumlandı.