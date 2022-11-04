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Kasımpaşa'da Ankaragücü'nü kurtaran ismi Mirza Şeker açıkladı

''Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, evinde MKE Ankaragücü'nü konuk etti.''

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 22:04
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Mirza Şeker yazdı. Kasımpaşa'da Ankaragücü'nü kurtaran ismi açıkladı

Kasımpaşa'da Ankaragücü'nü kurtaran ismi Mirza Şeker açıkladı
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MİRZA ŞEKER/ Yeniçağ

Ligde oynadığı son 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Kasımpaşa, bu maça galibiyet parolası ile çıktı. Ankaragücü ise 3-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası çıktığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

MAÇ DENGELİ BAŞLADI
İki takımda maça dengeli başladı. İlk bölümlerde tempo oldukça düşüktü. 
20. dakikada Michael Tırpan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta, top az farkla yandan auta gitti. Kasımpaşa adına ilk yarının en önemli pozisyonuydu.

Ankaragücü ise 38'de etkili geldi. Taylan Antalyalı'nın uzun pasıyla ceza sahasına giren Sowe, topu sağ çaprazda uygun durumda bulunan Beridze'ye aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. Ankaragücü bu pozisyonda gole çok yaklaştı. 

İlk yarının son dakikalarında top iki kaleye gidip geldi. İki takım da golü çok istedi. Kasımpaşa atak yaptığı sırada hakem Ümit Öztürk atağı keserek ilk yarıyı sonlandırdı. 

İLK YARIDA TOPLA DAHA FAZLA OYNAYAN ANKARAGÜCÜ
İlk yarıda Ankaragücü'nün yüzde 63'e 37'lik bir topla oynama üstünlüğü vardı.
İkinci yarıda tempo ilk yarıya oranla arttı.

Ankaragücü 48'de Sowe topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesi sonrası gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

58.dakikada Fode Koita Kasımpaşa'yı öne geçiren golü kaydetti. Fode Koita'nın Ankaragücü kalecisi Gökhan'a faul yaptığı yönünde itirazlarda bulunuldu. Pozisyon VAR'da incelendi ve gol kararı çıktı: 1-0

Pozisyon sonrası Gökhan Akkan sakatlanıp oyundan çıkarken, yerine Bahadır Han Güngördü dahil oldu ve çok kritik kurtarışlar yaptı.

ANKARAGÜCÜ'NÜ KURTARAN ADAM: CHATZIGIOVANIS 
Ankaragücü beraberliği 85.dakikada Tasos Chatzigiovanis ile yakaladı. 83'te oyuna girdi, 85'te golünü kaydetti. Takımının 1 puanını Yunan yıldız aldı.

Maçın son dakikalarında Ankaragücü inanılmaz pozisyonlardan yararlanamadı. 90+5 ve 90+6'da 2 pozisyon harcandı.

Maç bu skorla sona erdi ve iki takım 1'er puan aldı. Kasımpaşa puanını 15'e, Ankaragücü 12'ye yükseltti. Kasımpaşa galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Ankaragücü ise yenilmeme serisini 3 maç yaptı.

Dünya Kupası arasından sonra Kasımpaşa nasıl bir gidişat yakalayacak hep birlikte göreceğiz...

 

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