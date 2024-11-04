Misafirliğe gelmişti, çıkan yangında can verdi

Muratpaşa ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde, 3 katlı bir apartmanın 1. katında saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, perdelerin tutuşmasıyla başladı ve kısa sürede evi sardı. O sırada misafir olarak evde bulunan Menekşe Arslan, alevlerin arasında dışarı çıkmaya çalıştı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Ancak, evin pencerelerindeki parmaklıklar nedeniyle dışarı çıkamayan Menekşe Arslan, yangın sırasında hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Arslan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yangın sırasında ev sahibi Ramazan N.'nin evde olmadığı öğrenildi.

Yangına tanıklık eden komşu H.A., “İkindi namazını kıldım, aşağıya indim. O sırada bir kadının çığlıklarını duydum. Komşularla birlikte müdahale ettik ama kadını çıkaramadık. Kadın çığlık attı, dakika sürmedi. Evin içinden alevler yükseldi. Allah kimseye göstermesin,” şeklinde konuştu.