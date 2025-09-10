Misafirliğe giden 13 kişi yedikleri bisküviden zehirlendi

Kaynak: İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir eve ziyarete giden 10'u çocuk 13 kişi, yedikleri bisküviden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Burhaniye Mahallesi Lakşe Sokak üzerinde bulunan bir evde yakınları, Suriye uyruklu Mirali ailesini ziyaret etti. ikram olarak bisküvi ikram edildi.

aw534844-03.jpg

Bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayetiyle fenalaşan Werde E. (8), Jalila Mir A. (28), Melek E. (7), Beyan M. (27), Muhammed Cemal M. (5), Fatma M. (1), Kamar M. (23), Mustafa M. (6), Necah K. (17), Cihan M. (7), Ayet M.(1), Muhammet Gays S. (2) ve Lin S.(7) özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

aw534844-01.jpg

Burada yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

aw534844-04.jpg

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

