Mısır Çarşısı’ndaki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Kaynak: İHA
Mısır Çarşısı’ndaki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Van'da Mısır Çarşısı'nda dün akşam çıkan ve 30 dükkanın kullanılamaz hale geldiği yangının yol açtığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Yangın, İpekyolu ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Yaklaşık 200 dükkanın yer aldığı Mısır Çarşısı'nda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan 5 saatlik müdahale sonucu söndürüldü.

Sabah saatlerinde yeniden bölgeye gelen itfaiye ekipleri, dumanların yükseldiği bazı dükkanlara yeniden müdahale etti. Gün ağarınca yangının yol açtığı hasar gün yüzüne çıkarken, yaklaşık 30 dükkan ise içerisindeki malzemelerle birlikte kül oldu.

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