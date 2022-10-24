Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 2011 devriminin simge ismi için af kararı çıkardı

Cumhurbaşkanlığı Af Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kararın, partilerin ve siyasi güçlerin çağrıları sonucu alındığı ifade edildi.

AA'da yer alan habere göre, kararın ayrıca Cumhurbaşkanlığı Af Komitesinin çalışmalarının aktif hale getirilmesi kapsamında olduğu aktarılan açıklamada, Alimi'nin ne zaman serbest bırakılacağına ilişkin ise tarih verilmedi.

Mahkeme tarafından 5 yıl hapis cezasına mahkum edilen eski parlamenter ve avukat Alimi, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in Ocak 2011’de görevini bırakmasıyla sonuçlanan devrim hareketinin önde gelen aktivistleri arasındaydı.

Mısır Devlet Güvenlik Mahkemesi, "ulusal güvenliği tehdit eden yalan haberler ve ifadeler yaymak" suçlamasıyla eski Milletvekili Ziyad el-Alimi'yi geçen yıl 5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.