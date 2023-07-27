Mısır Cumhurbşakanı Sisi’nin Türkiye ziyareti iptal

Halktv’de yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "darbeci" dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 27 Temmuz'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı duyurulmuştu.
Sisi'nin Türkiye ziyareti iptal edildi.
Sisi'nin Rusya-Afrika ziyareti nedeniyle Türkiye ziyaretinin ertelendiği iddia edildi.
Al-Ain News’e konuşan Mısırlı bir diplomatik kaynağa göre, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin, St. Petersburg’da düzenlenen zirveye katılımı nedeniyle Erdoğan-Sisi görüşmesinin ertelendiğini belirttiği yer aldı.